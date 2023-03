Luz Ebensperger (UDI): “Como presidente del Senado, el senador Coloma será un facilitador para que el gobierno pueda sacar proyectos en beneficio de la gente”

Cuando Álvaro Elizalde (PS) y Luz Ebensperger (UDI) llegaron a la testera del Senado se dieron dos situaciones inéditas en la historia política de Chile.

Por primera vez la derecha votaba por un socialista para presidir la Cámara Alta y también era la primera ocasión en que el PC respaldaba a una UDI para dirigir una instancia del Congreso.

Ambas situaciones eran parte del pacto administrativo, que no solo establecía una rotación en los principales cargos de la corporación, también fijaba un marco para el diálogo político.

La senadora Ebensperger, que el 14 de marzo renunciará a la vicepresidencia del Senado, señala que ella tampoco tendría problemas en votar por un comunista si eso formara parte de un acuerdo de gobernabilidad.

¿Es difícil explicarle a su electorado que como bancada tenían que apoyar a un socialista para presidir el Senado?

No. Siempre he pensado que en la política, una de las cosas más importantes son los acuerdos y darle gobernabilidad a una institución como el Senado. Estábamos empatados, y me pareció que era una buena decisión (rotarse en la testera). Creo que no nos equivocamos. Eso quedó demostrado este año en que compartimos la mesa con el presidente Elizalde. Tuvimos una muy buena relación. Yo agradezco la generosidad del presidente. A muchas de las decisiones, a muchas de las reuniones, siempre me incorporó o consideró mi opinión. A pesar de todas las diferencias políticas que pueda tener con el senador Elizalde, me voy convencida de que él es un hombre bueno y bien intencionado.

¿Usted cree que esta lógica de repartirse los espacios de toma de decisiones del Senado, contribuye a un clima de diálogo? Esa lógica de acuerdos predominó desde 1990, pero se rompió el 2007-2008.

Me parece que esto es bueno, pero uno debe creerlo cuando es minoría y cuando es mayoría. No es bueno pasar máquinas cuando uno quiere legislar de buena manera.

Veníamos de un período convulsionado, de mucha conflictividad. ¿Lo que se generó el año pasado en el Senado ayudó a bajar las revoluciones?

En parte sí y me parece importante destacarlo. A nosotros, como oposición, muchas veces se nos tilda de blandos, que hemos sido una oposición blanda. Al contrario, queremos ser una oposición constructiva. Eso también ha ayudado a bajar este clima confrontacional. Por mucho que haya un gobierno de un sector político distinto al nuestro, uno espera que al gobierno le vaya bien. Lo que no significa que yo no deje de reconocer que este gobierno se ha equivocado y se ha equivocado brutalmente.

El senador Coloma es la carta más segura para encabezar la corporación. ¿Usted cómo interpreta esa señal inédita de que los comunistas van a votar por alguien de derecha para presidir el Senado?

A mí no me extraña. El Partido Comunista también votó por mí como vicepresidenta. Yo valoro el respeto del acuerdo.

¿Usted cree que el senador Coloma va a tener una actitud colaborativa con el gobierno?

Yo conozco hace muchos años al senador Coloma. Él no es solamente una gran persona, es un gran profesional y un gran senador. Por lejos, es de aquellos senadores que habla con sentido común, más allá de su conocimiento y expertise jurídica. Es un hombre republicano que entiende la significancia de estos cargos y no tengo duda que va a ser una gran labor como presidente del Senado, pero, además, sin duda que será un facilitador para que el gobierno pueda sacar adelante los proyectos que vayan en beneficio de la gente, que va a respetar todas las normas constitucionales, va a respetar la urgencias. No tengo ninguna duda, que va a ser un gran presidente y un interlocutor con el gobierno.

¿A usted le toca presidir la Comisión de Constitución, dado que viene un nuevo proceso constituyente, la comisión se va a inhibir de hacer reformas constitucionales o no?

Si hay temas necesarios, yo creo que nadie puede renunciar al ejercicio de sus facultades y, por lo tanto, nosotros seguimos como parlamentarios, y el Senado, teniendo la obligación de resolver, estudiar, votar, aprobar o rechazar los proyectos que se nos presenten. Vamos a seguir trabajando como corresponde, sacando adelante reformas constitucionales o proyecto de ley que el país requiera. Y bueno, si después, alguno de esos termina siendo modificado por una futura Constitución, es parte de lo que pasa en estos procesos.

¿En este período de la Comisión de Constitución qué reformas o proyectos deberían sacar?

Vamos a poner en tabla todos aquellos proyectos que sean importantes en materia de seguridad. Vamos a tratar de avanzar en la comisión bicameral que va a pensar en el nuevo Código Penal. También la reforma a los notarios. Hay que actualizar y mejorar el funcionamiento de los notarios, porque es algo que beneficia directamente a la ciudadanía. Sin duda que hay que tener los resguardos necesarios para que nunca se ponga en duda la fe pública. Me parece que hay temas que deben seguir en los notarios como todo lo relacionado con niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, estos permisos para salir del país, en fin.

A fines de enero se rechazó esta reforma que ampliaba la renovación del estado de excepción, a pesar de que se aprobó unánimemente en el Senado. En la Cámara se cayó ¿Ud. ha sido crítica del rol de los diputados en ese sentido?

Sí, yo he sido crítica, porque el país vive una crisis de seguridad. Creo que los puntos políticos deben hacerse siempre, pero también hay proyectos en los cuales uno no se puede aprovechar para hacer puntos políticos. Hoy día la principal preocupación de los chilenos es la seguridad y tenemos que estar a la altura de tratar de solucionar los problemas sin desconocer que el principal responsable del orden público es el gobierno.