Parlamentarios UDI presentan proyecto de amnistía para uniformados formalizados o condenados por delitos en el estallido social

En el hall El Pensador del Congreso Nacional en Valparaíso, la senadora Luz Ebensperger, junto al diputado Jorge Alessandri y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter –todos ellos militantes de la UDI- presentaron un proyecto de amnistía para las Fuerzas de Orden y Seguridad en el contexto del estallido social.

En un documento de cuatro páginas firmado por la senadora Ebensperger, se explica que “se propone una amnistía general para los condenados por delitos cometidos durante esa época que hayan sido parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad, para lograr avanzar como país, lograr verdadera justicia y enfrentar el futuro con amistad cívica”.

En un punto de prensa la parlamentaria señaló que “asumido el Presidente (Gabriel) Boric, él ha entregado importantes gestos a quienes causaron hechos de violencia (durante el estallido social) no solamente entregándoles indultos, sino que también cerca de 418 pensiones de gracia a personas que habían delinquido en ese tiempo (…) pero esos mismos gestos no han existido hacia la Fuerza de Orden y Seguridad”.

En ese sentido, indicó que la propuesta busca “equiparar los gestos que se han hecho” y “darle un cierre a esta crisis institucional”.

El diputado Alessandri, en tanto, especificó que “la amnistía sirve para que los países que están quebrados desde dentro, se empiecen a perdonar a sí mismos y empiezan a caminar juntos de nuevo”.

“Lo que significa amnistía general es que usted fija ciertas condiciones, haber participado en un acto, en cierta fecha, todos los que cumplen esas condiciones caen en la amnistía”, detalló el parlamentario.

Por su parte, el alcalde Carter emplazó al Presidente Boric a firmar la amnistía. “Si de verdad le conmueve la muerte de carabineros en manos del delito, no son necesarias tantas lágrimas, no son necesarios tantos abrazos, no son necesarias tantas declaraciones oportunistas, que hable a través de los gestos”.

El proyecto

En detalle, según se indica en el documento, el objetivo del proyecto es proponer “una amnistía general a todos los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad que fueron condenados por algún delito en el contexto del Estallido Social, y una amnistía para todos los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad que están siendo investigados o procesados por hechos acaecidos en el contexto del estallido social”.

En tanto, se especifica que “quedan excluidos expresamente del proyecto indultos o amnistías a condenados que no formen parte de dichas instituciones o hayan sido condenados o investigados por otros delitos en el contexto del estallido social”.

Además, se especifica que serán objeto de la amnistía “las investigaciones o procesos referidos a los delitos cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, ambos días inclusive”.