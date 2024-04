Macaya (UDI) responde a Boric tras condicionar reforma al sistema político: “No aceptaremos condiciones al borde del chantaje”

Este martes, el Presidente Gabriel Boric se abrió a una reforma al sistema político, pero condicionó avanzar en esa dirección si primero se “zanja” la discusión por pensiones en el Congreso.

“Lo que desde el gobierno hemos conversado y tenemos un consenso en el comité político es que es deseable y vamos a empujar en esa dirección que los partidos de gobierno tengan una posición conjunta respecto a este tema. Y el otro consenso explícito antes del contenido de aquello es que lo prioritario es sacar adelante la reforma de pensiones y el pacto fiscal”, recalcó en un desayuno con prensa acreditada de La Moneda.

Para el Jefe de Estado, “toda discusión respecto a algo tan importante como el sistema político va o debiera ser posterior a que zanjemos la discusión que yo diría más le importa a los chilenos, que es en particular la reforma de pensiones”.

El Presidente Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

Las declaraciones del Mandatario no cayeron bien en la oposición, desde donde el timonel de la UDI, Javier Macaya, salió a responder. “No aceptaremos condiciones al borde del chantaje”, acusó.

“Los temas en que hay consenso, no pueden postergarse a pretexto de otros temas en los que no lo hay. Las reformas de pensiones y tributaria, están ideológicamente mal concebidas, marginaron la evidencia técnica de lo que funciona en el mundo y no tienen respaldo ciudadano. No se puede exigir aprobar malas reformas a cambio de algo que es necesario”, agregó el líder gremialista a través de su cuenta de X.

El reflote de la discusión

Los dichos de Boric en la mañana se dan luego de que los partidos oficialistas se comprometieran a estudiar reformas al sistema político.

Este lunes, las colectividades que son parte de las fuerzas de gobierno se comprometieron a comenzar a estudiar las posibles modificaciones en ese ámbito. Uno de los más entusiastas con estas medidas es la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), desde donde han impulsado desde el 2023 un proyecto que les permita una federación de partidos en caso de aprobarse alguna medida que implique un umbral electoral para la existencia de un partido.

Esta podría ser una de las medidas que encontraría piso dentro de las tiendas que sustentan al Ejecutivo, ya que hay cierto consenso en que las reformas no pueden ser para cambiar todo el sistema político, sino que apuntar más bien a medidas particulares que permitan mejorar la coordinación de un Congreso altamente fragmentado.

Anteriormente, los ministros de Interior, Carolina Tohá, y de la Segpres, Álvaro Elizalde, habían adelantado que la postura del gobierno es respaldar un eventual cambio en la materia, aunque al igual que el Mandatario recalcaron que las prioridades del Ejecutivo están centradas en la reforma previsional y el pacto fiscal.