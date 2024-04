Boric dice que Yáñez cuenta con su confianza y reconoce que “institución se resiente” por situación del general

“Evidentemente que cuando hay situaciones complejas en el interior de la institución como las ha habido en el pasado, la institución se resiente”, señaló el Presidente Gabriel Boric, en un desayuno con la prensa de La Moneda este martes, para referirse a la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, fijada para el 7 de mayo, por presuntos delitos en el contexto del estallido social.

Ante el planteamiento que hizo el Ejecutivo respecto a que la formalización constituye un “punto de inflexión”, Boric fue consultado si se va a intervenir ante la situación del jefe policial en razón de ese criterio.

“Yo al general Yáñez no le voy a dar mensajes por la prensa. Yo con él converso permanentemente, tenemos una relación fluida y cualquier decisión que tenga que tomar se la voy a notificar personalmente a él”, sostuvo.

Boric insistió en ese punto y aseguró que sigue confiando en el jefe policial.

“Yo las decisiones respecto a eso las voy a conversar directamente con el general director, quien ejerciendo su cargo de general director de Carabineros cuenta con toda mi confianza”, planteó.

Asimismo, el Mandatario aseguró que el jefe de la policía uniformada comparte el fondo de la postura del Ejecutivo.

“Lo que nosotros como gobierno hemos señalado es que lo importante en todos los casos es cuidar las instituciones y en eso, no me cabe ninguna duda, porque lo hemos conversado muchísimo, que el general Yáñez comparte aquello”, expuso el gobernante.

Asimismo, el Presidente descartó emitir algún tipo de cuestionamiento a la estrategia judicial que puso en práctica el uniformado, recurriendo al Tribunal Constitucional, para postergar la audiencia que se aproxima.

“Creo que el general Yáñez tiene todo el derecho de ejercer todos los recursos judiciales que él y su defensa estimen pertinente en este caso y eso no va a ser sujeto de cuestionamiento por parte del gobierno”, declaró.

Por otro lado, descartó entrar en algún tipo de polémica con Carabineros.

“Es tan sensible y es tan importante la institución de Carabineros en el combate al crimen organizado, a la delincuencia y en este momento que estamos viviendo en Chile donde es la principal preocupación de la ciudadanía, que, por mi parte, entrar en una polémica en particular en este momento con la institución sería inconducente para el objetivo que todos compartimos, que es seguir mejorando la seguridad de nuestro país”, dijo.

Finalmente, el Presidente reflexionó respecto al vínculo que mantiene con Yáñez y la forma en que su situación puede estar afectando a Carabineros.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte hace unos días decidió aumentar de 400 a 1.386 los casos de violaciones a los derechos humanos el contexto del estallido social que imputarán en la causa que está enfrentando el uniformado. El Ministerio Público acusa al general de responsabilidad de mando en los delitos de subalternos en las manifestaciones tras el 18 de octubre de 2019. Se le imputa omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio.

“A mí me ha tocado compartir, no solamente con el general director, sino con muchos funcionarios, oficiales y suboficiales, de Carabineros en momentos bien duros. Y es evidente que, yo diría, ambos empatizamos con los roles que le toca al otro. Me ha tocado estar en el Hospital de Carabineros, también en funerales de carabineros vilmente asesinados. Y he podido ver, recorriendo Chile, como la principal demanda transversal es por más seguridad y en eso Carabineros, la PDI, Directemar también, juegan un rol que es demasiado importante. Entonces, evidentemente que cuando hay situaciones complejas en el interior de la institución como las ha habido en el pasado, la institución se resiente. Pero yo veo en el día a día como los carabineros, permítanme la expresión, se sacan la cresta trabajando con mucha exposición. Una de las cosas que nos hemos preocupado como gobierno también es mejorar la seguridad de los mismos carabineros y creo que esa es la línea que tenemos que mantener firme durante todo este tiempo”, expuso el Presidente.