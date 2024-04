Boric se abre a impulsar cambios al sistema político, pero lo condiciona a “zanjar” primero la reforma de pensiones

En Presidente Gabriel Boric, en un desayuno que mantuvo con la prensa acreditada este martes en La Moneda, abordó la posibilidad de impulsar cambios al sistema político.

Si bien el Mandatario se abrió a una reforma en esta materia, condicionó avanzar en esa dirección si primero se “zanja” la discusión por pensiones en el Congreso.

“Lo que desde el gobierno hemos conversado y tenemos un consenso en el comité político es que es deseable y vamos a empujar en esa dirección que los partidos de gobierno tengan una posición conjunta respecto a este tema. Y el otro consenso explícito antes del contenido de aquello es que lo prioritario es sacar adelante la reforma de pensiones y el pacto fiscal”, recalcó.

Y luego añadió: “Y que por lo tanto, toda discusión respecto a algo tan importante como el sistema político va o debiera ser posterior a que zanjemos la discusión que yo diría más le importa a los chilenos, que es en particular la reforma de pensiones”.

El Jefe de Estado reconoció que si bien “hay varias propuestas sobre la mesa que pueden ser interesantes” para avanzar en cambios al sistema político, “también hay un hecho que me parece importante constatar: hoy día la falta de consenso no se da exclusivamente por la fragmentación”.

Así mismo, expresó que “si no hubiese esa fragmentación, con las posiciones que hoy día se han manifestado en el Congreso, probablemente tampoco habría consenso. Entonces, pensar que solo eliminando ese problema más rápidamente se producirían los consensos, creo que también es subestimar el problema”.

A juicio de Boric, “ahí se requiere una mayor voluntad de las diferentes fuerzas políticas para entender que ninguna de ellas, ninguna de nosotras, va a poder tener 100% lo que quiere y creo que la reforma previsional es el caso más patente de aquello”.

En esa misma línea, recalcó que la discusión se ha extendido por más de una década, “en donde han habido diferentes movimientos en las posiciones originales, y en donde hasta el día de hoy no hemos podido lograr un consenso respecto a eso”.

“Eso no tiene que ver con la fragmentación del sistema político, sino con el endurecimiento de las posturas de un sector respecto a algo que para nosotros es fundamental, que en particular en materia de pensiones, tiene que haber elementos de solidaridad para que en particular grupos excluidos o perjudicados por el actual modelo, como las mujeres, tengan derecho a una pensión”, relevó.