Macaya retruca a Boric por “anticomunismo visceral”: “Tenemos derecho a poner en duda las credenciales democráticas del PC”

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, respondió la mañana de este martes a la acusación que realizó el Presidente Gabriel Boric el fin de semana, en que apuntó que en ciertos sectores políticos existe un “anticomunismo visceral”.

Los dichos del Mandatario se produjeron en medio de la controversia política que generó el secuestro y posterior hallazgo del cadáver del ex teniente del Ejército de Venezuela, Ronald Ojeda Moreno, quien se encontraba en Chile en calidad de refugiado político, por ser opositor al régimen de Nicolás Maduro. El exmilitar fue secuestrado desde su hogar en Independencia el pasado 21 de febrero, por personas que se caracterizaron como funcionarios de la PDI, mientras que su cuerpo fue encontrado el viernes 1 de marzo, enterrado en una fosa cubierta de cemento, en un campamento en Maipú.

El día siguiente del hallazgo, el Jefe de Estado hizo una publicación en sus redes sociales, en la que no hizo referencia directa al crimen ni tampoco envió condolencias a la familia, sino que fue en defensa del Partido Comunista por las críticas que ha hecho la oposición por la relación de esa colectividad con Venezuela. Los cuestionamientos, principalmente de la derecha, han apuntado al asesor de Interior Juan Andrés Lagos y a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, ambos militantes comunistas.

“El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno”, escribió el sábado en su cuenta de X.

En diálogo con Radio Infinita, en esta jornada el senador gremialista retrucó a Boric: “A mí me llama la atención que los chilenos no pueden tener el derecho a declararse como quieran. Yo considero al Partido Comunista probablemente el más enconado adversario político, pero eso no significa que haya que eliminarlo de la vida pública”.

El parlamentario dijo que la colectividad liderada por Lautaro Carmona tiene “derecho a participar en las elecciones democráticas, pero cada chileno tiene el derecho a declararse como quiera. No es el Estado, no es el gobierno, no es el Presidente Boric quienes deciden si alguien o muchos se declaran anticomunistas -o antiderechistas, que también ocurre, o anticapitalistas- están en su derecho en el marco de la libertad de expresión”.

En este punto agregó: “Yo creo que los que actuamos en política somos personas que tenemos opinión pública, tenemos también derecho a poner en duda las credenciales democráticas del Partido Comunista, por ver solamente los efectos y cómo, por ejemplo, este fin de semana estaban aplaudiendo al embajador de Venezuela en Chile (Arévalo Méndez), y casi riéndose un poco de una cuestión que es tan brutal como el asesinato de un venezolano que era perseguido político por la dictadura de Maduro”.

A juicio del legislador de Chile Vamos, lo que hizo el Presidente con la publicación en redes sociales fue “desviar el foco de la atención hacia una cuestión que victimizaron un partido político que tiene mucho que explicar respecto a su apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro”. Y apuntó al timonel del PC, luego que este martes reconoció que no considera al gobierno venezolano una dictadura, “lo dijo ayer, después de todo lo que ocurrió esta semana”, recalcó Macaya.