Dichos del timonel comunista sobre régimen de Maduro desatan duras críticas transversales

-Hay un cuestionamiento al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, dictadura como se le ha calificado.

-Habría que decir que algunos han calificado, ¿no?

Esa frase, emitida por el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, en Radio Cooperativa, bastó para volver a encender el debate al interior de la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric, a días de que se conociera el homicidio del teniente en retiro venezolano Ronald Ojeda.

En el programa Primer Café del medio citado remarcó que solo algunos han calificado al gobierno de Maduro como una dictadura y justificó que su comentario obedecía a “salvar la excepción”.

“¿Para salvar la excepción de ustedes?”, se le contrapreguntó. “Sí, claro. Y a mucha honra”, respondió. Y agregó: “Nosotros no defendemos nada. Nosotros reivindicamos la existencia de los procesos de cada pueblo, pero no defendemos nada. Defendemos nuestra política en Chile”.

Hace un poco más de 72 horas, el PC había recibido -en medio de las fricciones con otros partidos del oficialismo y duras críticas de la oposición justamente por declaraciones de sus personeros sobre el caso de Ojeda- un fuerte espaldarazo del Presidente Boric, quien -a través de la red X- manifestó su apoyo a la colectividad que lidera Carmona.

“El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras”, dijo el Jefe de Estado.

Sin embargo, ese respiro que les dio Boric -y también otras ministras del gabinete (Carolina Tohá y Camila Vallejo) que respaldaron a los comunistas- llegó a su fin tras las declaraciones de Carmona sobre el régimen de Maduro. Las críticas no se hicieron esperar y provinieron, nuevamente, desde las propias filas de las tiendas que sustentan al Ejecutivo.

La primera colectividad que salió a responderle a Carmona fue el Partido Liberal, encabezado por Juan Carlos Urzúa. A través de un comunicado compartido en redes sociales, señalaron: “No compartimos las declaraciones en defensa de la dictadura en Venezuela, liderada por Nicolás Maduro. Como liberales defendemos la democracia y los derechos humanos sin distinción”.

Luego, los diputados de la bancada liberal organizaron un punto de prensa en el Congreso. Ahí, el expresidente de la Cámara Vlado Mirosevic afirmó que “resulta evidente que el presidente del PC se equivoca: Venezuela es una dictadura y desde hace mucho (...). Es una dictadura desde hace años y nosotros la hemos denunciado siempre como Partido Liberal. Y sabemos que la infinita mayoría de la alianza de gobierno entiende las tremendas diferencias que nosotros tenemos con el régimen de Maduro”.

Dichos del timonel comunista sobre régimen de Maduro desatan duras críticas transversales

El también expresidente de la Cámara Raúl Soto (PPD) señaló que “me parecen declaraciones arcaicas, añejas, de otro siglo, propias de la Guerra Fría. Yo hago un llamado al PC, que es miembro del oficialismo y de un gobierno democrático, a revisar sus posturas internas respecto del régimen dictatorial de Maduro en Venezuela, porque llevan años arrastrando el lastre del dictador Maduro en Chile con consecuencias nefastas, y no queremos que arrastren a esas consecuencias al resto del oficialismo y al gobierno”.

“El PC, en su postura respecto de Maduro y Venezuela, está solo. Y yo espero que abandonen esa postura”, añadió.

Además, el parlamentario PPD remarcó que “hace pocos días el propio Presidente Boric defendió al PC cuando estaba siendo cuestionado. Días después, el propio PC le quita el piso a esa defensa, saliendo a defender a Maduro. No se explica ese nivel de deslealtad”. Anteriormente, en una radio uruguaya, el propio Boric había dicho que “ha habido un retroceso en las condiciones democráticas” en Venezuela.

El jefe de bancada de los diputados socialistas, Daniel Manouchehri, dijo que “Venezuela es una dictadura, el señor Maduro es un dictador (...). Nosotros creemos que ningún actor político puede caer en el error de pensar que hay dictaduras buenas y dictaduras blandas. Lo vemos en la derecha también (...). La posición correcta es rechazar todas las dictaduras”.

En la derecha, como era de esperar, también cuestionaron al líder comunista rápidamente. “Por fin el PC realmente se muestra tal cual es. Un partido que avala los regímenes totalitarios y las dictaduras, como es lo que ocurre en el día de hoy en Venezuela. Ellos defienden la dictadura de Nicaragua y defienden la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela”, manifestó la diputada RN Camila Flores.

Su par de Evópoli Jorge Guzmán, en tanto, indicó que “el Partido Comunista, respecto a la dictadura venezolana, son una vergüenza. Demuestran un descriterio de este partido y, además, demuestran nuevamente las pocas credenciales democráticas que tiene el PC. Respaldan y avalan una dictadura que persigue a sus opositores”.

El diputado Francisco Undurraga, por su parte, afirmó que “no vale ni la pena contestarle a Carmona, el presidente del PC. Si nos vamos a enredar si Venezuela es o no es una dictadura, la gente sabe, María Corina Machado o está sufriendo y el pueblo venezolano lo está sufriendo. No solamente actúa, huele y se mira como dictadura. Es un dictador quien dirige los destinos de Venezuela. Es más, yo diría que no solo es una dictadura, es una narcodictadura”.