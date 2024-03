Informe de Carabineros sobre Daniel Jadue: habilitó “acciones abusivas” y “contra el interés patrimonial” de las Farmacias Populares

Poco a poco la fiscal Giovanna Herrera, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, ha ido sumando antecedentes en la causa que tiene al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en la mira. Durante más de ocho meses mantuvo la causa bajo reserva, pero hace algunos días el expediente fue liberado a los intervinientes.

En concreto, la persecutora indaga eventuales delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y lavado de activos, tras negociaciones realizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) con la empresa Best Quality SPA.

Así, en medio de una serie de documentos que forman parte de la abultada carpeta investigativa, recientemente se sumó un informe reservado que elaboraron efectivos del Departamento OS-7 de Carabineros, donde se apunta directamente a la responsabilidad del jefe comunal en los hechos indagados, al igual que en contra de José Matías Muñoz Becerra, otrora secretario ejecutivo de Achifarp.

Y es que como se indica en el documento de 21 carillas, al cual accedió La Tercera, “es factible hacer presente” que las acciones desarrolladas por funcionarios de la asociación eran todas conocidas por el alcalde comunista, “quien teniendo a su cargo la gestión patrimonial de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, dispuso las facultades para disponer acciones abusivas y omisiones contrarias al interés patrimonial de la asociación, tal como adquirir de forma excesiva y sin justificación los diferentes insumos que fueron comercializados de manera irregular por Muñoz Becerra”.

Aquello, como se detalla en las conclusiones del informe fechado el 18 de enero de 2024, “se refleja como una Administración Desleal por no gestionar los bienes de manera fidedigna y verídica, a consecuencia de los actos señalados generaron un perjuicio que afectó al patrimonio de la Asociación Chilena de Farmacias Populares impulsando a una liquidación forzosa”.

Complementan, en el mismo que sentido, que si bien Achifarp no tenía como objetivo el lucro económico “generó utilidades que fueron utilizadas de forma incorrecta”.

Informe de Carabineros sobre Daniel Jadue: habilitó “acciones abusivas” y “contra el interés patrimonial” de las Farmacias Populares

Los abusos

El principal hecho que se cuestiona en medio del citado informe, fue que existió una compra excesiva de mascarillas y otros elementos a la empresa Best Quality SPA.

De hecho, se hace presente que no existía requerimiento de las comunas asociadas para comercializarlos. Por lo mismo, se explicita, “fue necesario efectuar una venta de estas proporciones y características para deshacerse de forma rápida y recaudar dinero”. Todo, se indicó, por orden de Muñoz Becerra.

Pero eso no fue todo, ya que para concretar esa venta, se reclutó a funcionarios y se les ofreció comisiones por las ventas que realizaran.

Así, de hecho, lo sinceró Marcela del Pilar Morales Catalán, que se desempeñaba en la asociación y quien al igual que otros trabajadores recordó ante los investigadores cómo se hizo esa venta.

“En relación a las mascarillas estas fueron vendidas de igual forma desde la bodega que se encontraba en Conchalí, donde se nos ofreció a Paulina Rojas y a mí una comisión de $5.000 por caja que vendiéramos, eso lo ofreció Matías Muñoz, ya que todas las cajas de mascarillas, alcohol gel, termómetros, pañales, debían ser vendidos lo antes posible”, relató en medio de la investigación.

Agregó, en ese mismo sentido, que “por las ventas que yo realicé gané una comisión de $4.400.000 lo que se me fue entregando por mano por parte de Matías Muñoz, el día 06 de octubre del año 2021 aproximadamente, se que Paulina gano más de $9.000.000 con lo que se compró un auto”.

De esta forma, en el informe policial también se hace presente que parte del dinero fue utilizado por el mismo Muñoz Becerra para hacerse “autoprestamos” y que de la revisión de documentos fue posible determinar que no hay registros tributarios que acrediten la distribución de los insumos.

Todos estos hechos son lo que de acuerdo con el análisis realizado por Carabineros, eran absolutamente conocidos por el alcalde Jadue, ya que era el superior del otrora secretario ejecutivo de Achifarp.

Informe de Carabineros sobre Daniel Jadue: habilitó “acciones abusivas” y “contra el interés patrimonial” de las Farmacias Populares

Los descargos de Jadue

Sobre el rol que tenía José Matías Muñoz Becerra en Achifarp fue consultado Daniel Jadue en medio de su declaración en noviembre pasado.

Ahí, de acuerdo con la transcripción de su testimonio, contenido en un documento de 16 carillas, indicó que éste fue contratado por el gerente comercial, sin que él interviniera. “Es importante destacar que la elección del Sr. Muñoz, como la de todos quienes trabajaron en la Asociación, fue realizada por el Secretario Ejecutivo y no tuve participación alguna en ella. Jamás entrevisté a nadie ni participé de oposición alguna de antecedentes”, manifestó el jefe comunal.

Asimismo, hizo presente: “Quiero enfatizar que nunca fiscalicé el uso de los dineros de Achifarp, ni de los aportes ordinarios ni extraordinarios”.

“Sobre las deudas de la asociación con Best Quallity solo me enteré posterior a la demanda realizada por esta empresa, tampoco tenía conocimiento de cheques protestados. Yo entregaba cheques firmados a Daniel Moraga a medida que me los iba pidiendo para que este, en su calidad de secretario ejecutivo, hiciera uso de este para la asociación. A su pregunta no tenia conocimiento detallados de las deudas de la Asociación. Si sabia que los Municipios no estaban pagando los aportes y eso generaba un problema de flujo”, añadió.

Igualmente, aseguró que “jamás fui consultado ni en ese momento, ni antes tampoco, sobre la adquisición por parte de Achifarp de insumos y medicamentos, cuestión además que es de plena lógica, por cuanto siendo ese el objeto de la Asociación, es precisamente lo que se hacía día a día, por lo que sería un absurdo pensar que cualquier Director, incluido el Presidente, hubiese tenido participación alguna en el trato cotidiano con todos los proveedores”.