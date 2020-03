Mañalich dice que le preocupa el nivel de convocatoria que tenga el plebiscito debido al coronavirus

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que no le preocupa que producto del coronavirus se pueda realizar el plebiscito del 26 de abril -que buscará cambiar o mantener la Constitución-, pero sí le inquieta la convocatoria que el referendo tenga y, con ello, que la legitimidad del resultado se vea cuestionada.

En entrevista con La Segunda, Mañalich dijo que “sería extremadamente raro que llegáramos a una pandemia tal que no se puedan constituir las mesas, que quede prohibido el plebiscito por razones sanitarias. No, no es su realización lo que está en riesgo... pero la posibilidad de que millones de personas vayan a emitir masivamente su voto, que hagan una fila prolongada, unos junto a otros, esto con un brote de coronavirus severo, más que un problema sanitario será un problema político”.

En esa línea, continuó: “Imagínese que votan pocos. Que del padrón, que son casi 8 millones, vota solo 1 millón, ahí vamos a estar en problemas. Que el resultado del plebiscito, cualquiera que este sea, alcance una baja adhesión, sería un escenario muy complicado”.

Consultado sobre si le preocupa que una baja convocatoria pueda poner en duda la legitimidad que pueda tener el resultado del plebiscito, dijo “sí, esa es mi preocupación, que el plebiscito se pueda realizar, que no exista un obstáculo de salud pública para la realización material de este, pero que se afecte el nivel de convocatoria por el coronavirus. Por eso nuestra intención de pesquisar los casos importados, informar todas los días lo que estamos haciendo a la ciudadanía aunque parezca exagerado".

De todas formas, Mañalich proyecta “que previo al 26 de abril, antes de que parta el frío, todavía vamos a estar en nivel 2, esto es vigilancia de casos. Hay países como Suecia o Australia que han logrado mantenerse en esa fase”. De acuerdo a los protocolos, en la fase 3 se suspenderán los eventos masivos, clases y concentraciones públicas.

Hoy se confirmó el segundo caso en Chile: se trata de la esposa del primer infectado. La pareja estuvo de luna de miel en el Sudeste asiático y hoy se encuentran en observaciones en Talca.