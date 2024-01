Ministra Sandoval (RD) valora reaparición de Jackson: “Es una figura muy importante para la política chilena y sobre todo para el FA”

La ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (RD), se refirió a la reaparición de Giorgio Jackson y aseguró que ella nunca participó en alguno de los cuestionados encuentros con empresarios en la casa del lobbista Pablo Zalaquett (UDI).

El 8 de enero, el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, llegó hasta el Centro de Justicia de Santiago para presentar una serie de acciones judiciales por “injurias, calumnias y difamaciones”.

El militante y fundador de Revolución Democrática (RD) -acompañado de su abogado Miguel Schürmann-, interpuso acciones legales contra la UDI, partido que a través de una carta había manifestado que Jackson “habría sido autor de dos delitos”. Asimismo, la acción va dirigida contra Jorge Errázuriz, empresario que lo acusó de estar involucrado en el caso líos de platas y lo calificó como autor del robo de 23 computadores de su exministerio.

De igual manera, el exsecretario de Estado también demandó al senador socialista Fidel Espinoza, quien lo había tildado como “líder de una banda”. “Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto. Son una red de sinvergüenzas, que ya perdieron el pudor. Renuncia Jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”, fue el posteo del parlamentario en julio, luego de que el entonces secretario de Estado diera una vocería por el robo de computadores en su entonces repartición.

Bajo este contexto, Marcela Sandoval, la única militante de Revolución Democrática (RD) que lidera una cartera en la administración de Gabriel Boric, manifestó a Radio Biobío que Jackson es “sin duda una figura muy importante para la política chilena y sobre todo para nuestro sector, para el Frente Amplio”.

“Él está en su legítimo derecho de iniciar acciones judiciales y al menos como Frente Amplio nos parece una buena señal su reaparición”, agregó.

Específicamente, respecto a las acciones judiciales contra el senador Espinoza (PS) y a la unidad dentro de la coalición, la titular de Bienes Nacionales dijo que “eso es un pronunciamiento que le corresponde más bien a los dirigentes de los partidos políticos”.

En ese sentido sostuvo que como gobierno deben “mostrarle al país que somos un gobierno eficiente, que efectivamente estamos haciendo las cosas bien, en el plan de emergencia habitacional, en las prioridades de reactivación económica, y en ese sentido el foco que tenemos como ministros es la gestión, una gestión orientada hacia la ciudadanía y hacia las prioridades que ya tiene la gente. Otros pronunciamientos de otro tipo le corresponderán a los partidos, parte de la coalición”.

Reuniones de Zalaquett y ministros

Respecto a las reuniones que no han sido transparentadas en el registro de audiencias de la Ley de Lobby, que fueron reveladas por Ciper Chile e involucraban, en principio, a ministros del gobierno, entre ellos Nicolás Grau (Economía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Carolina Tohá (Interior), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Jeannette Jara (Trabajo) y Esteban Valenzuela (Agricultura). La ministra Sandoval asegura que ella nunca participó en alguno de estos encuentros.

De esta manera, señaló que “el gobierno ha sido muy claro en que todos los ministros debemos responder a las normas, y los ministros que asistieron a esa reunión ya han dado las explicaciones”.

“En mi caso recibo muchos lobby con distintas autoridades, con empresas, con organizaciones, dada la naturaleza de mi función, y en eso estoy enfocada, y en eso nosotros acá en el Ministerio Nacional estamos cumpliendo”, sostuvo.

En ese sentido ante la pregunta: “¿Fue invitada usted en alguna ocasión a esos encuentros?”, la militante de Revolución Democrática dijo: “No”.

Así también recalcó que “las reglas en el Estado son muy claras, y por lo menos desde Bienes Nacionales las estamos cumpliendo. Nosotros acá en Bienes Nacionales respetamos las medidas de probidad y transparencia, y eso es lo que el gobierno y nuestro Presidente ha liderado desde el primer momento”.