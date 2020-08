Monckeberg y posibilidad que contagiados Covid y comunas en cuarentena voten por anticipado o por correo para plebiscito: “Es muy complejo innovar hoy día”

El ministro de la Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Cristián Monckeberg, abordó esta jornada la posibilidad de que las personas que estén contagiadas con Covid-19 o que vivan en comunas en cuarentena para el plebiscito constituyente del 25 de octubre puedan votar de manera anticipada o por correo.

En ese sentido, el secretario de Estado aseguró que es “complejo” innovar hoy en una materia que nunca antes se ha aplicado en Chile para un proceso eleccionario y, recalcó, que será el Servel en encargado de definir cómo garantiza que dichas personas puedan ser parte de la consulta.

“Es un desafío los enfermos y contagiados de Covid, cómo van a poder participar y es un tema que va a tener que resolver el Servel. porque hoy hay dos derechos que están en la Constitución: el derecho a votar y el derecho a la salud y la vida”, indicó Monckeberg en diálogo con T13 Radio.

La autoridad agregó que “está claro que si en un mismo local de votación se te da la autorización por parte del Servel para que voten las personas contagiadas y las que no, eso va a afectar la participación, más de alguno dirá ‘ahí no me voy a meter yo’”.

“Lo deseable como gobierno es que puedan votar todos. Claramente, el voto anticipado, el voto por carta, por correo, se hace muy cuesta arriba, muy complejo innovar hoy día. Entiendo que en la historia electoral chilena no ha existido”, complementó.

Monckeberg, consultado por la posibilidad de que se llegue a aplazar por segunda vez el plebiscito, indicó que “la decisión del gobiernos es que el plebiscito se realice y para ello fijar todas las condiciones para que resulte impecable, porque es cuesta arriba y hay que apoyar al Servel, que hoy tiene autonomía constitucional”.

“Lo que sí es bien definitivo es que hay un ambiente de revisar normas constitucionales. Lo que yo he podido recoger de quienes están por el Rechazo de manera importante es que también están dispuestoa avanzar en cambios profundos. Y también la gente que está por el apruebo está por la misma línea (...) Lo importante es que se haga de manera institucional, porque eso genera certeza, no solamente para la gente y todos los ciudadanos, sino que también para quienes miran a Chile para invertir, es bueno que se fijen reglas claras. Los cambios no son problemáticos, sino cómo se llevan adelante esos cambios”, concluyó.

Finalmente, sobre si el gobierno decidirá o no extender el estado de excepción constitucional que vence el 15 de septiembre, Monckeberg aseguró que “hasta el minuto se extingue el 15 de septiembre. Y el Presidente ha conversado, y tiene todos los antecedentes, con el ministro de Defensa y la autoridad sanitaria. Pero hoy tiene fecha límite y eso es lo que se está planificado, hay que ver si las cosas cambian”.