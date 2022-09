“No puedes ir más rápido que tu pueblo”: la reflexión del Presidente Boric por el triunfo del Rechazo

Este lunes, la cadena de televisión estadounidense por pago CNN International emitió una entrevista realizada al Presidente Gabriel Boric, grabada hace tres días mientras el Mandatario se encontraba en su gira presidencial en Nueva York.

Horas antes de la transmisión, la reconocida periodista Christiane Amanpour -a través de sus redes sociales- había adelantado algunos de los temas abordados en la conversación, tales como “amenazas a la democracia, relaciones con Estados Unidos y salud mental”.

Boric es uno de los más jóvenes líderes del planeta en ejercicio, junto a la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, mayor que él por unos meses, pero con un par de años ya en el cargo (asumió con 34 años en 2019). La entrevista de 17 minutos partió abordando este tema.

“Para mí es una gran responsabilidad, estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo en Chile porque somos una nueva generación con nuevas ideas, pero que ha aprendido del pasado y comprendemos totalmente que el mundo no empieza con nosotros y hemos aprendido de la historia de Chile y el mundo”, afirmó.

“Más democracia”

Inmediatamente fue consultado sobre el contexto actual que se vive Chile. “Creo que hay dos crisis en paralelo, el Covid y la crisis económica a partir de eso, pero también la voluntad de la gente de más justicia y equidad que no han podido ser proporcionadas por el libre mercado y desde la derecha, al menos en América Latina, que piensan o tienden a pensar que solo si a las grandes empresas les va bien nos irá a todos bien y la gente está cansada del statu quo”, aseguró Boric.

Frente a esa reflexión y consultado por el triunfo del Rechazo a la propuesta de nueva Constitución, dijo que una lección histórica aplicable a ese hecho es que “no puedes ir más rápido que tu pueblo” y “pretender ser un adelantado a tu tiempo es una forma de estar equivocado”.

“Queremos cambios, profundizarlos, es mi interpretación, pero queremos mantener lo que hemos ganado en las últimas décadas y sabemos que los cambios no son de un día para el otro. Por lo tanto tendremos que ir más lento, y eso está bien y vamos a cumplir un nuevo acuerdo para tener una nueva constitución durante nuestro periodo y tengo certeza que lo lograremos. Va a demorar más de lo que habíamos pensado, pero eso es democracia. Una de las cosas que estoy más orgulloso es que en los tiempos más difíciles que Chile ha experimentado en las últimas dos décadas, hemos decidido resolver nuestras diferencias con más democracia, no con menos”, destacó.

Igualmente, Boric rechazó las críticas que calificaban la propuesta de Constitución como demasiado de izquierda y poco representativa de los otros sectores. “No creo que eso sea verdad, fue una constitución construida por 2/3. Antes de eso tuvimos una gran elección que expresó eso. Se debe recordar también que tuvimos otro plebiscito donde el 80% de los chilenos dijeron queremos una nueva Constitución hecha por un órgano especial electo para eso”, expuso.

Relaciones entre Chile y Estados Unidos

Respecto a las acciones que hubo en la época de Richard Nixon en contra del gobierno de Salvador Allende, Boric señaló que hay que ser capaces de “dar vuelta la página”, al abordar una eventual solicitud de disculpa de Estados Unidos por ese episodio.

“Estados Unidos tuvo un rol muy importante, en términos de derrocar al Presidente Salvador Allende en septiembre de 1973 por medio de la CIA y también el Presidente Nixon en ese momento fue muy claro en extrangular la economía para que la situación fuera generada. Eso es algo que por supuesto que no podemos olvidar”.

En esta línea agregó que “creo que sería muy bueno que Estados Unidos reflexione en cuanto a su conducta ¿Ha contribuido a mejorar la democracia? No me parece”.

“Tengo un Trastorno Obsesivo Compulsivo que está completamente bajo control”

Otro de los temas por el cual fue consultado el Presidente Boric, fue sobre “por qué ha decidido hablar de su salud mental”, ya que anteriormente el Mandatario ha informado públicamente que padece de Trastorno Obsesivo Compulsivo.

Boric respondió agradeciendo la pregunta e indicó que “cuando tu tienes una herida, un hueso roto, se nota, tienes que hacer un tratamiento para repararlo, y cuando tienes problemas con la la salud mental, muchas veces se esconde por cómo puedes ser tratado, la gente siempre dice “no actúes como loco”, “no seas esquizofrénico”, “no seas bipolar”; es siempre un insulto, y son enfermedades”.

“Más que nada, creo que la primera barrera que hay que superar para poder afrontar seriamente estos problemas de salud mental, es hacer que paren de ser un estigma”, agregó.

De esta forma reiteró que “tengo un Trastorno Obsesivo Compulsivo que está completamente bajo control. Gracias a Dios he podido tener un tratamiento; y no me hace incapaz de llevar a cabo mis responsabilidades como representante, como Presidente de la República”.

Asimismo señaló que en Chile “solamente un 2% del presupuesto de la salud pública está destinado a la salud mental, porque no hemos hablado lo suficiente de ésta, lo tratamos como si fuera una molestia, algo que mantenemos muy hacia adentro”.

“Y creo que, a medida que personas que tengamos opinión pública podamos hablar libremente de esto, podremos ayudar a que muchas personas se sientan mejor, y a facilitar el acceso para tratamientos”, añadió.