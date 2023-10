Oposición acuerda interpelar al ministro Nicolás Grau por fracaso del proyecto de Sinovac en Antofagasta

Diputados de Chile Vamos y Republicanos acordaron interpelar al ministro de Economía, Nicolás Grau, para que responda sobre la gestión del Ejecutivo luego de que la farmacéutica china Sinovac desistiera de instalar su Centro de Innovación y Desarrollo para la producción de vacunas en Antofagasta y pusiera en pausa una planta en Quilicura.

La firma asiática echó marcha atrás en la construcción de la planta prometida a 15 kilómetros de la ciudad nortina debido a que el espacio carecía de una ubicación adecuada y acceso a servicios básicos. En concreto, el terreno ofrecido por Bienes Nacionales en Antofagasta tenía una superficie de casi 12.000 metros cuadrados y se encontraba en el sector de La Portada, al costado este de la Ruta 1. Fue esta una de las razones por las que la farmacéutica habría descartado esta opción en mayo de 2022: el terreno queda muy cerca de la carretera y colinda con las vías del tren. Otro de los motivos importantes fue que no contaba con acceso a agua potable, un requisito fundamental para el trabajo que se realizaría ahí.

Respecto a la planta en Quilicura, en mayo de 2022 ya se sabía que la instalación que había anunciado el laboratorio chino se ubicaría ahí. De hecho, el terreno estaba elegido y a la construcción le habían puesto fecha de inicio. Sin embargo, el viernes pasado Sinovac también aclaró que este proyecto está pausado.

“La rápida evolución de la pandemia y la disminución en la demanda de vacunas contra el Covid-19 generaron un cambio importante en las condiciones del mercado. En razón de lo anterior, Sinovac Chile tomó la decisión comercial de priorizar la importación y comercialización de productos elaborados en China, dejando para una etapa posterior la posibilidad de generar producción local. Esto fue hecho público por nuestro gerente general, Sr. Weining Meng, en mayo de 2023. En dicha oportunidad, el Sr. Meng señaló que ‘el plan de construcción de la planta de llenado y acabado en la región avanza, pero ha sufrido algunos retrasos debido a requisitos comerciales’. En este sentido, la decisión de cambiar las prioridades de la empresa es una decisión estrictamente comercial”, establece el comunicado firmado por Bárbara Orellana, la directora regulatoria de Sinovac Chile.

“Sinovac fue lo que rebasó el vaso”

Los legisladores esperan que el secretario de Estado responda también por las cifras de desempleo y crecimiento. Además, informaron que el documento para formalizar la interpelación será presentado el 7 de noviembre, el martes siguiente a la semana de trabajo distrital de los legisladores.

Considerando el plazo legal de 10 días que se otorga al interpelado para preparar su comparecencia, la sesión debería realizarse la semana del 20 de noviembre. El interpelador sería el diputado de Renovación Nacional (RN) Miguel Mellado, presidente de la comisión de Economía.

Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de RN dijo que “el caso Sinovac solamente fue lo que rebasó el vaso, pero en general el desempeño del ministro ha sido deficiente”.

“Las preguntas van a ser no solamente del caso Sinovac, sino que también en materias económicas. Lo vuelvo a repetir, en el caso Sinovac es evidente la desidia con la que actuó el gobierno y perdimos la oportunidad importante de poder desarrollar un proyecto de desarrollo para Chile”, señaló.

La defensa de Grau

Respecto a la no materialización de los proyectos por parte de la empresa farmacéutica china, el ministro Grau sostuvo el martes que en las reuniones que él sostuvo con la compañía jamás abordaron el tema del norte y que se abocaron a una posible inversión en la Región Metropolitana, con una planta de rellenado de vacunas que se lanzó en mayo de 2022.

“La noticia más reciente tiene que ver con una posible inversión en Quilicura. El tema de Antofagasta entiendo que es una decisión que se tomó hace bastante tiempo, y lo que señalé fue repetir lo que está en el comunicado (...) La empresa ha dicho que tiene una fuerte presencia en Chile, tanto en materias de investigación y otros temas. Es un asunto que sigue evaluando, y que hay una decisión de invertir en Colombia, que se ha puesto como decisiones rivales, pero la empresa ha dicho que son mercados distintos. Esto no tiene nada que ver con temas de permisos o alguna falta de atención con la empresa. Todo lo contrario, yo me he juntado muchas veces con la empresa. Hay una muy buena relación con ellos”, dijo en radio Duna.

Lo que sí reveló el secretario de Estado fue que la empresa asiática planteó eventuales subsidios o un consumo determinado de vacunas en el país como para la instalación de su planta.

“No sé si lo fue a buscar a otro país, porque de acuerdo a la declaración de Sinovac fueron decisiones independientes. En general, las conversaciones que tuvimos no tenían relación específicamente con terrenos o cuestiones de permisos, sino más bien con potenciales subsidios o el hecho de garantizar un nivel de consumo de esas vacunas por mucho tiempo, y que nos hubieran quitado posiblemente diversificación de nuestra estrategia de salud pública”, explicó Grau.