La oferta del gobierno de un terreno sin agua que hizo desistir a Sinovac de instalarse en Chile

Durante la mañana del viernes pasado, la ministra de Ciencias, Aisén Etcheverry, le abrió un inesperado flanco al gobierno, luego de señalar que los planes que tenía el laboratorio chino Sinovac en Chile ya no eran los que habían anunciado, pues confirmó que la compañía había desistido de la instalación de la planta de vacunas en Antofagasta -Centro de Innovación y Desarrollo- y la planta de llenado en la capital, dos proyectos que se habían comunicado durante la administración de Sebastián Piñera.

Aunque causó conmoción en la opinión pública, los dichos de la secretaria de Estado no tomaron por sorpresa a quienes han seguido el proyecto, que ya estaban en conocimiento de que el laboratorio chino ya había tomado hace largo tiempo la decisión.

A pesar de eso, los parlamentarios de la Comisión de Salud del Senado citaron a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, para que explicara las razones que habían llevado a Sinovac a desistir de ambos proyectos, que el 4 de agosto de 2021 los ejecutivos del laboratorio -acompañados de las autoridades del gobierno de turno- anunciaron entre aplausos y felicitaciones.

Exactamente nueve meses después de aquello, el laboratorio ya tenía luz verde para iniciar la construcción de la planta de producción en un terreno de 11 mil metros cuadrados en Quilicura, al norte de la Región Metropolitana, y para finales de 2021 Bienes Nacionales -en ese momento a cargo de Julio Isamit- ya había ofrecido un terreno para el centro de investigación en Antofagasta, el cual fue visitado por gerentes de Sinovac, quienes en un primer momento lo analizaron positivamente.

Sin embargo, ambos proyectos quedaron pausados en mayo de 2022. En el caso del centro ubicado al norte del país fue después de que la empresa asiática realizara un análisis técnico del espacio y concluyeran que no tenía las características necesarias.

El terreno ofrecido por Bienes Nacionales en Antofagasta tenía un superficie de casi 12.000 metros cuadrados y se encontraba en el sector de La Portada, al costado este de la Ruta 1. Fue esta una de las razones por las que la farmacéutica descartó esta opción en mayo de 2022: el terreno queda muy cerca de la carretera y colinda con las vías del tren. Otro de los motivos importantes fue que no contaba con acceso a agua potable, un requisito fundamental para el trabajo que se realizaría ahí.

El 9 de enero de este año los parlamentarios de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados enviaron un oficio consultando por el estado del proyecto de Antofagasta.

“En base a la información pública disponible y luego de las revisiones técnicas de rigor, en mayo de 2022 la empresa concluyó que el terreno -ofrecido en concesión por el Ministerio de Bienes Nacionales- no cumplía con las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto, sin que dicha empresa haya efectuado posteriores anuncios públicos referidos al proyecto”, establece la respuesta del ministro de Economía, Nicolás Grau, seis semanas después. En el documento, la autoridad también afirma que ambos ministerios -Economía y Bienes Nacionales- proseguían sus esfuerzos por encontrar soluciones alternativas.

Esto último es cuestionado por el diputado José Miguel Castro (RN), quien participó en las gestiones para dar con el terreno. Él afirma que los esfuerzos por encontrar un nueva opción no ocurrieron: “No se trata del terreno o las autorizaciones, se trata de la voluntad real que ha tenido el gobierno, y nos hemos dado cuenta que ni siquiera sabían de qué se trataba el proyecto, y eso habla del poco interés que han tenido. Hace dos meses pedí una reunión con el Presidente para hablar del tema, pero me respondió que no tenía tiempo ni agenda y que me entendiera con los ministros. Yo sé que el ministro de Economía se ha juntado con el laboratorio, pero por temas de industria o negocios”.

Mientras, la directora del Centro de Investigación en Inmunología y Biotecnología Biomédica (CIIBBA) de la U. de Antofagasta, Margarita Lay, apunta que en su caso las colaboraciones entre la casa de estudio y el laboratorio continúan: “A mí entender no ha habido un traslado de la iniciativa, más bien está en stand by, ya que investigadores de la universidad, donde soy académica, hemos estado colaborando con Sinovac. Además, en este momento se está gestionando un nuevo acuerdo, lo que no cierra la posibilidad de continuar con esa iniciativa en un futuro, evaluando otro terreno que sea apto para ello en nuestra región”.

La fábrica de Quilicura

En mayo de 2022 ya se sabía que la planta de producción que había anunciado el laboratorio chino se ubicaría en Quilicura. De hecho, el terreno estaba elegido y a la construcción le habían puesto fecha de inicio. Sin embargo, el viernes pasado Sinovac también aclaró que este proyecto está pausado.

“La rápida evolución de la pandemia y la disminución en la demanda de vacunas contra el Covid-19 generaron un cambio importante en las condiciones del mercado. En razón de lo anterior, Sinovac Chile tomó la decisión comercial de priorizar la importación y comercialización de productos elaborados en China, dejando para una etapa posterior la posibilidad de generar producción local. Esto fue hecho público por nuestro gerente general, Sr. Weining Meng, en mayo de 2023. En dicha oportunidad, el Sr. Meng señaló que ‘el plan de construcción de la planta de llenado y acabado en la región avanza, pero ha sufrido algunos retrasos debido a requisitos comerciales’. En este sentido, la decisión de cambiar las prioridades de la empresa es una decisión estrictamente comercial”, establece el comunicado firmado por Bárbara Orellana, la directora regulatoria de Sinovac Chile.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, ha enfatizado que las reuniones que él sostuvo con la compañía jamás abordaron la planta del norte y que solo se abocaron a una posible inversión en la Región Metropolitana.

“La noticia más reciente tiene que ver con una posible inversión en Quilicura. El tema de Antofagasta entiendo que es una decisión que se tomó hace bastante tiempo, y lo que señalé fue repetir lo que está en el comunicado de la empresa. La empresa ha dicho que tiene una fuerte presencia en Chile, tanto en materias de investigación y otros temas. Es un asunto que sigue evaluando, y que hay una decisión de invertir en Colombia, que se ha puesto como decisiones rivales, pero la empresa ha dicho que son mercados distintos. Esto no tiene nada que ver con temas de permisos o alguna falta de atención con la empresa. Todo lo contrario, yo me he juntado muchas veces con la empresa. Hay una muy buena relación con ellos”, dijo este martes en radio Duna.

El secretario de Estado, además, indicó que la empresa asiática planteó eventuales subsidios o un consumo mínimo de vacunas en el país para la instalación de su planta.

Con todo, desde el laboratorio chino advirtieron que este no es el fin de las relaciones con Chile por una serie de actividades comerciales y de investigación. “Desde el punto de vista comercial, Sinovac Biotech Chile actualmente cuenta con el registro sanitario para comercializar la vacuna de la influenza, y tiene, además, otros tres registros sanitarios en tramitación en el Instituto de Salud Pública, entre las que se encuentran las vacunas de hepatitis A y varicela. Esto apunta a la voluntad de Sinovac de incorporarse al mercado chileno de vacunas, tanto privado como público”.

Y cierran: “Sinovac Chile actualmente se encuentra desarrollando una serie de proyectos de investigación con distintas instituciones, tales como la U. Católica, el Instituto Milenio y la U. del Desarrollo. Sin ir más lejos, nuestras oficinas comerciales se encuentran en el Centro de Innovación de la U. Católica, en el Campus San Joaquín”.

La Tercera PM contactó al Ministerio de Bienes Nacionales para corroborar si aún hay conversaciones en curso con Sinovac, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.