Sinovac desiste instalar planta en Antofagasta y trasladaría centro de innovación a Colombia

Este viernes se conoció que la empresa farmacéutica china Sinovac desistió de la instalación de un Centro de Innovación y Desarrollo en la comuna de Antofagasta, según confirmó la ministra de Ciencias, Aisén Etcheverry.

El proyecto, que fue anunciado en agosto de 2021 por la administración de Sebastián Piñera, no logró avanzar más allá de la etapa de planificación y sería relocalizado en Colombia.

Según explicó la propia ministra Etcheverry, la decisión de la farmacéutica responde a un problema de “tamaño de mercado”.

“Lo que gatilló la decisión no fue un tema de permisos, fue un tema de tamaño de mercado, que son razones distintas”, despejó en conversación con radio Cooperativa.

Y agregó: “Particularmente es una planta que estaba pensada para un cierto tipo de vacuna”.

Vacuna Sinovac. Foto: Reuters / Ajeng Dinar Ulfiana.

“En sencillo, no se puede hacer todo tipo de vacunas en una misma planta, sino que son específicas para un tipo de vacunas y esa tecnología en particular tenía ciertas características de mercado que a Sinovac no le parecían lo necesariamente atractivo desde Chile y sabemos que había conversaciones con Colombia”, detalló.

Sin embargo, la secretaria de Estado dijo que no se han cerrado a las conversaciones sobre la instalación de otras plantas en diversos lugares del país.

Otro antecedente es que en febrero pasado el ministro de Economía, Nicolás Grau, expuso en la Comisión Salud de la Cámara Baja que, en mayo del 2022, Sinovac concluyó que el terreno ofrecido por Bienes Nacionales no cumplía con las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo del centro.