Presidente por reforma tributaria: “He instruido a mi gabinete que acá los responsables son los parlamentarios que votaron y los que no”

Por segundo día el Presidente Gabriel Boric se refirió a lo que fue la dura derrota del gobierno este miércoles en la Cámara de Diputados, donde se rechazó la idea de legislar la reforma tributaria impulsada por su administración.

Al no cumplir el quórum necesario el proyecto se cayó, por lo cual el Ejecutivo tendrá que ver qué pasos seguir para avanzar en la iniciativa y no tener que esperar un año, como establece la ley, cuando alguna iniciativa es rechazada en sala.

En ese sentido, desde Alto Hospicio, Región de Tarapacá, el Mandatario abordó el tema y aseguró que el objetivo de la reforma tributaria era “poder cumplir, no con las necesidades del gobierno, (sino que) con las necesidades que tiene nuestra gente, nuestro pueblo, necesitamos allegar más recursos”.

“Era una reforma que fue aplaudida y valida en su momento por la OCDE, que fue trabajada durante más de tres meses con diálogo social, que estuvo 8 meses en discusión en las diferentes comisiones del Congreso donde se acogieron 90 indicaciones; y en donde sin embargo, ayer se rechazó su idea de legislar. Acá no se trata de andar apuntando con el dedo, porque de esas peleas los chilenos y chilenas están cansado. Ayer no peleó solamente el gobierno (...), acá los que pierden son los chilenos”, agregó.

El Mandatario respaldó a su ministro de Hacienda, Mario Marcel y aseguró que “lo que hago es extender las manos nuevamente para que busquemos acuerdos que nos permitan tener una reforma tributaria para tener una mejor distribución de la riqueza”.

Durante la jornada de este jueves hubo un amplio despliegue de ministros de Estados en diversos medios de comunicación hablando de la votación de ayer. Incluso, las ministras del Interior, Carolina Tohá y la Segegob, Camila Vallejo, apuntaron a los dichos que el expresidente Sebastián Piñera entregó el fin de semana, donde criticó duramente la reforma tributaria del gobierno, con el rechazo sufrido ayer en la Cámara.

Sobre dicho tema, Boric dijo que “lo que yo he instruido a mi gabinete el día de hoy a propósito de esto es que acá los responsables son los parlamentarios que votaron y los que no votaron, y las parlamentarias que salieron para no votar. Eso es tremendamente irresponsable”.

“Más allá de la frustración que provoca una actitud como la de ayer, uno no puede como gobernante dejarse guiar por esas emociones”, añadió .

Finalmente, insistió en que “abrimos las manos, busquemos unidad de la alianza de gobierno que tiene que fortalecerse y amplitud para lograr avanzar en la reforma tributaria que Chile necesita porque en eso creo que salvo algunas posturas muy extremas no hay dos opiniones”.