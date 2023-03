Ex esposa de Sergio Jadue logra extraditar a su suegra desde EE.UU. tras acusarla de millonaria deuda

Es una historia de larga data y que se ha tratado con extrema reserva. Y es la disputa legal que libra María Inés Facuse, esposa legal hasta hoy del expresidente de la ANFP Sergio Jadue, y su suegra Gloria Elizabeht Jadue Jadue (70), por la venta de un departamento. El último hito judicial se llevó a cabo este jueves cuando la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en fallo dividido, dio curso a la solicitud de extradición desde Estados Unidos de la madre del otrora timonel del fútbol chileno. Esta es la historia que enfrenta a ambas mujeres que en el pasado fueron familia.

Era el 17 de noviembre del 2015 cuando Sergio Jadue, en ese momento presidente de la ANFP, abandonó el país. La Selección Chilena perdía en Uruguay, mientras él viajaba rumbo a Miami como testigo protegido de uno de los mayores escándalos de corrupción del fútbol mundial, también llamado FIFAGate. Han pasado ocho años de aquellas imágenes en que se lo ve en el aeropuerto internacional de Santiago y el exdirigente aún vive radicado en Estados Unidos. Quienes conocen su situación actual apuntan a que aún no se define su situación judicial y que en la espera su madre Gloria ha sido fundamental en la crianza de sus hijos, desde su separación con Facuse. Es por esto que la decisión de la justicia chilena causó un impacto en el círculo íntimo de la familia Jadue. Más aún cuando la resolución es inapelable.

Cuatro años después del “autoexilio” o más bien la salida forzada del país del entonces presidente de la ANFP, su aún esposa -pero separada de hecho- interpuso una querella por apropiación indebida en contra de su otrora suegra. El motivo quedó plasmado en el libelo ingresado en el Juzgado de Garantía de Viña. Ahí relata que ambas eran socias de Inversiones San Nicolás que a su vez era dueña de varios departamentos ubicados en avenida Costa de Montemar en la comuna de Concón, entre ellos uno en particular ubicado en un lujoso condominio: Edificio Mirador. En esa sociedad años antes había tenido participación Sergio Jadue, pero poco antes de su viaje a Estados Unidos modificaron las escrituras quedando Facuse y su suegra como únicas socias con el 50% de participación cada una.

“La idea de vender la propiedad ya señalada anteriormente comienza antes de viajar porque la intención era liquidar todas las propiedades que mi marido Sergio Jadue Jadue, tenía para traer el dinero a Estados Unidos, él nos informó de su intención de vender y por esa razón yo busqué a una corredora de propiedades que se hiciera cargo de la venta”, se lee en la querella. De ahí, comenta, no les fue bien con la venta y decidió rebajarla a UF 9.000 UF para que tuviera un comprador más rápido, pero -asegura- al final una corredora contactada por la familia de su cónyuge la transó pero a un precio mucho más bajo lo que a ella le molestó.

“Cuando encontraron un comprador Sergio me pide que contacte a mi hermana Marisol Paz Facuse, quien con un mandato general que le envíe desde Miami, Estados Unidos, me representaría (...) Como se fueron así las cosas yo no tuve conocimiento del valor de venta, ni recibí nada del pago, el cual según escritura pública que tiempo después tuve acceso a ella, se habría realizado de contado mediante vales vistas a nombre de la querellada, por un monto de $225.000.000 que corresponde al precio del inmueble vendido y que era de propiedad de la Sociedad de la cual tengo el 50% de participación”, acusó Facuse ante la justicia.

No es dueña, es socia

La defensa de Gloria Jadue por su parte, que hoy es encabezada por el panelista Marcelo Hadwa, alegó que no existe delito alguno y que la querellante no es dueña de la propiedad.

“El inmueble de marras era de propiedad de la sociedad San Nicolás y no de sus socias, razón por la cual el producto de la venta de dicho inmueble pertenece a dicha sociedad y no a las socias de la misma. De otro lado, si la venta de dicha propiedad eventualmente produce utilidades para la sociedad, queda al arbitrio de ambas socias si es procedente o no el reparte de tales utilidades. Pues la generación de las mismas en la sociedad no implica automáticamente que estas sean repartidas a las socias”, se lee en los descargos.

Además se agrega que “no hay constancia en la carpeta investigativa de ningún acuerdo ni vestigio alguno que la querellante le haya solicitado a la imputada llegar algún tipo de acuerdo para repartir alguna utilidad. Con ello, no es posible legalmente realizar el retiro de ningún tipo de utilidad si es que la hubiera. A mayor abundamiento resulta indispensable resaltar que doña Gloria Jadue es la exclusiva administradora del patrimonio social”.

Tras declararse admisible la querella y tras años de investigación, el 22 de septiembre de 2022 la Fiscalía de Viña formalizó en ausencia a Gloria Jadue Jadue por apropiación indebida. En febrero de este año vino la estocada final. Tras el rechazo de su sobreseimiento, el Ministerio Público pidió al tribunal de Viña del Mar elevar los antecedentes a la Corte porteña para que esta dé curso a la extradición activa, la cual fue concedida en el día de hoy.

Decisión dividida

La mayoría de los jueces, los ministros Inés Letelier y Germán Nuñez, estiman que la mujer debe volver a Chile, ya que “la presencia de la imputada resulta absolutamente necesaria para una investigación eficiente y eficaz por parte del Ministerio Público, tendiente a dar cumplimiento a uno de los requisitos fundamentales de la reforma procesal penal, cual es la objetividad de la investigación y eventualmente, hacer elevar el principio de inocencia respecto de la querellada”.

Mientras que el voto disidente fue del abogado integrante Guillermo Oliver, quien fue de parecer de rechazar la solicitud de extradición planteada por el Ministerio Público respecto de la imputada, ya que a su juicio no se constituye el delito que se está atribuyendo a la madre de Sergio Jadue.

El abogado defensor Marcelo Hadwa aseguró que todo esto “la verdad es que se trata de un tema familiar, en el cual se han utilizado los tribunales de justicia para presionar por un pago, que a nuestro juicio no corresponde. Y lo cierto es que los hechos que se le atribuyen a mi representada no constituyen delito, y así lo hizo saber el voto disidente de la Corte de Apelaciones Valparaíso, que fue el único que quiso pronunciarse al respecto. Estamos hablando de una persona de casi 70 años, con problemas de salud, y que está a cargo de sus dos nietos que son hijos de la querellante, y si es extraditada a Chile, va a ser absuelta. Por lo que es un verdadero sin sentido la extradición”.