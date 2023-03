La discusión sobre el estado social que abrió Schalper y que tensiona a la derecha

“Hay un sentir en Chile, que no hay que mirarlo a menos, que fue el sentir que estuvo disponible a que la Constitución chilena la redactara una señora que se vestía de Pikachu, un señor que se vestía de dinosaurio y un señor que era calvo y decía tener cáncer. Chile estuvo disponible a que esa gente redactara la Constitución. ¿Y por qué? Porque es tal el malestar que existió en ese minuto con una cierta elite desconectada del país, que estuvieron dispuestos a entregar el futuro de Chile a la primera línea de la Plaza Italia”.

Con esas palabras partió el viernes de la semana pasada la arenga del secretario general y diputado de RN, Diego Schalper, a los candidatos al Consejo Constitucional de ese partido. Hasta el Instituto Libertad acudieron los postulantes para escuchar el discurso del parlamentario que versó sobre cómo enfrentar la campaña.

Ahí, les lanzó sobre la mesa una idea principal: que el concepto de estado social del derecho no es de patrimonio de la izquierda, y que la derecha tiene que saber cómo ofrecer soluciones a los problemas de la gente a través de las ideas de la libertad, que son las que ha defendido siempre el sector.

“La tarea de ustedes va a ser cómo empatizando con ese malestar social que sigue ahí, le damos un marco institucional de futuro”, partió señalando. En ese sentido, es que el discurso comenzó con Schalper haciendo un diagnóstico sobre la vulnerabilidad existente en el país: los niveles de pobreza, la condición de trabajadores asalariados, gente que vive sin servicios básicos, personas con mala educación y bajas pensiones. Luego, recalcó que desde la derecha deben ofrecer soluciones a esos problemas.

“Ese es el Chile al cual tenemos que enfrentar. Y si no queremos que ese Chile angustiado, porque no tiene atención de salud, porque tiene una pensión indigna, termine volviendo a coquetear con el Pelao Vade, tenemos que ofrecerle una alternativa desde las ideas de la libertad. No sacamos nada con tapar el problema. Si no le damos respuestas a estas angustias sociales reales desde las ideas de la libertad”, recalcó.

La promoción de un estado social -establecido entre las 12 bases del nuevo proceso constituyente- es un tema que inquieta a la derecha en general, pues implicaría -según su lectura- darle mayores atribuciones al Estado. En ese sector, la mayoría promueve un estado subsidiario que permita el desarrollo de actividades y servicios públicos por parte de los particulares.

De hecho, varios referentes del sector han debatido internamente con Schalper y le han rebatido los puntos. Tales como el jefe de bancada de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, y analistas de Res Publica como José Francisco Lagos y Julio Isamit. El primero de estos, en entrevista con La Tercera el pasado febrero, aseguró que “hay que reivindicar la subsidiariedad como un principio constitucional que sigue vigente”.

También públicamente otros referentes han criticado el estado social, como el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien a finales de febrero escribió en Twitter: “Defender la subsidiaridad protege la libertad de las personas. Avanzar hacia un estado social es darle rienda al Estado. Nosotros estamos por lo primero”.

Schalper planteó que “si vamos a defender la libertad de elegir, que es lo que creo profundamente, entonces ocupémonos de que todos puedan tener ese derecho a elegir. Si no nos preocupamos de eso, no nos sorprendamos que en cinco años más vuelvan a encontrar en el señor Jadue y su populismo comunista una alternativa. Creo en el libre mercado, creo en la libertad, creo en la competencia, pero tengo que generar las condiciones sociales que la hagan viable”.

Luego de ello, hizo un recorrido sobre los discursos de izquierda y cómo enfrentarlos. “Uno de los problemas que tenemos en la derecha es que solemos mirar en menos la argumentación del adversario y eso es un error no solo político, sino que de sentido común. En nuestro sector usualmente decimos que tenemos que defender la libertad pero sin entender que si eso solamente puede ejercerlo un grupo muy reducido de chilenas y chilenos en la práctica no la estamos defendiendo en serio. Y descalificamos a los derechos sociales como un invento de la izquierda para hacer crecer la función del Estado”.

En esa línea, sostuvo: “Propongo asumir, algunos con más entusiasmo, otros con menos entusiasmo, que los derechos sociales pueden ser perfectamente parte de nuestro discurso, pero entendiendo que eso no es incompatible con la cooperación público privada. O sea que es perfectamente compatible decir que nosotros creemos que las personas tienen un derecho a la salud, pero que al mismo tiempo son libres de escoger cuál es el prestador que se las provee”.

En la línea de esa mezcla, Schalper puso como ejemplo la situación de Alemania, donde dijo que el Estado en su deber de garantizar derechos puede hacerlo a través de la participación de privados.