Presidente Boric y rechazo de la reforma tributaria en la Cámara: “Parece que el objetivo de algunos es golpear al gobierno”

La noche de este miércoles, desde Iquique, Región de Tarapacá, el Presidente Gabriel Boric se refirió al rechazo que vivió en esta jornada la reforma tributaria de su administración en la Cámara de Diputados, instancia en que el proyecto de ley solo logró 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones. Así, quedó en jaque el financiamiento del programa de gobierno, ya que -según lo que se ha dicho desde el Ejecutivo- estos recursos eran necesarios para poder cubrir la mitad de éste.

Ante este escenario, el Mandatario señaló en un punto de prensa que “parece que el objetivo de algunos es golpear al gobierno, impedir los cambios”, aunque aseguró que ocupará su liderazgo para poner al “gobierno a trabajar para construir una mayoría” que haga posible la reforma, aunque evitó mencionar si insistirá con el proyecto en el Senado.

En su alocución, Boric destacó que “la Cámara de Diputados ha rechazado la idea de legislar el proyecto de ley de reforma tributaria de nuestro gobierno. ¿Qué significa rechazar la idea de legislar? Se negaron a discutir la posibilidad de dar un debate en donde se supone debiera ser el templo de la democracia, donde se deben debatir estas cosas por el bien común, que yo espero compartamos. Como señaló nuestro ministro (de Hacienda) Mario Marcel en la tarde, así como partimos el día con buenas noticias, mostrando que es posible avanzar en los cambios que nuestro país demanda con estabilidad económica y reduciendo la inflamación, después de muchos meses al alza, lamentablemente lo terminamos con malas noticias”.

“Cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, cuando empezamos a salir adelante de una crisis larga, nuevamente hay un sector que intenta hacer que las cosas no cambien, dejar las cosas tal cual y como estaban, pareciera que no aprendemos de las lecciones del pasado”, sostuvo Boric.

En este sentido, agregó que “a veces, parece que el objetivo de algunos es golpear al gobierno, impedir los cambios, pero quiero decirlo acá, ante ustedes, que se equivocan, porque no es al gobierno a quien golpean o le proponen una derrota más allá de lo que se pueda decir en una cuña, sino a millones de chilenos y chilenas que durante años llevan esperando un país más justo, un sistema de salud que los proteja y no produzca deudas, un país con pensiones dignas, porque el rechazo de la idea de legislar la reforma tributaria significa que los pensionados no van a poder contar con financiamiento para aumento de la PGU a 250 mil pesos, así de concreto. Es una mala noticia para quienes esperan atención oportuna en hospitales y consultorios, para las mujeres que están esperando el avance de la sala cuna universal, que hoy anunciamos sin discriminación de genero, y el reconocimiento de los cuidados, también es una mala noticia para los adultos mayores y personas en situación de discapacidad”, agregó el Presidente Boric.

Por otra parte, el frenteamplista aseguró que el rechazo de la reforma tributaria es una “buena noticia para quienes eluden impuestos de manera impune”.

“El rechazo de la idea de legislar la reforma tributaria y de todo el contenido del proyecto es, sin embargo, una buena noticia como dijo nuestro ministro Marcel para quienes eluden impuestos de manera impune, de manera vergonzosa y quienes los asesoran, quienes podrán seguir usando resquicios en su favor y que sin duda hoy van a celebrar la votación de la Cámara de Diputados”, indicó el frenteamplista.

Asimismo, también tuvo palabras para quienes votaron en contra y señalaron “que era una mala reforma”.

“Quiero hablarle directamente a quienes dicen haber votado en contra por ser ésta una mala reforma, les digo que los mismos votos que usaron hoy día para negar la posibilidad de debatir en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional esta reforma con la idea de legislar, lo pudieron haber ocupado para mejorarla, sin embargo, con el rechazo impiden que eso suceda”.

Además agregó que “tres meses tuvimos de consultas ciudadanas a a lo largo de todo el país, donde se involucraron en particular las organizaciones de pymes, trabajadores y trabajadoras. Ocho meses de dialogo en el Congreso Nacional, donde se acogieron 90 indicaciones que modificaron el contenido inicial de la reforma y además la disposición manifiesta de nuestro equipo de seguir introduciéndole mejoras, sin embargo, eso es lo que sufrió un portazo hoy”.

“En estos episodios salen a relucir las diferencias más duras entre los sectores políticos, que terminan en el peor de los sin sentidos y que le hacen mal a los chilenos y chilenas, más alla de las legitimas diferencias que tengamos”, indicó el Mandatario.

Pese a la derrota, Boric sostuvo que “quiero invitar a que esta fractura no nos domine y que la superemos, quiero que sepan que ocuparé todo mi liderazgo y pondré a todo nuestro gobierno a trabajar para construir una mayoría que sí haga posible esta reforma. Si no superemos esta prueba, como hay pruebas que no hemos superado en el pasado y la grieta se ha agrandado en nuestro país y la desconfianza se ha instalado, solo seguiremos alimentado una frustración, que quienes nos están viendo en su casa tienen toda la razón de tener”.