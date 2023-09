Presidente UDI cuestiona ceremonia para el 11 de septiembre convocada por Boric: “El clima fue tratar de imponer una visión unilateral, generar división”

En la antesala de la conmemoración por los 50 años del golpe militar, los ánimos entre la derecha y el oficialismo se siguen crispando a medida que se aproxima la fecha. Y es que desde Chile Vamos finalmente declinaron participar en el acto convocado por el Presidente Gabriel Boric para el 11 de septiembre, donde se suscribirá una declaración conjunta por la democracia entre los partidos que concurran a la ceremonia.

En ese sentido, las directivas de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) dieron a conocer una declaración paralela como una forma de hacer frente a las gestiones realizadas por el gobierno para la firma de un documento transversal de las fuerzas oficialistas y de oposición.

Según reconocieron en el bloque opositor, entre los personeros de Chile Vamos existían dudas por adherir al texto, más que por la declaración misma, por lo que consideran faltas de garantías para participar de la ceremonia en la Plaza de la Constitución y la posibilidad de que ésta se se transforme en un “evento ideológico” que sea usado políticamente por el gobierno. En esa línea optaron por restarse del evento.

Posición que este jueves fue refrendada por el senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, quien aseguró que si bien la declaración de La Moneda compartía varios elementos con la que dio a conocer Chile Vamos, sinceró que se restaban del acto llamado “Por la democracia, hoy y siempre” porque -a juicio de la derecha- es una convocatoria que “divide”.

“El documento que nosotros presentamos contiene principios que están en el documento del gobierno: respeto absoluto a la democracia, condena a toda forma de violencia como forma de conseguir objetivos políticos en la sociedad, y el respeto muy relevante de los derechos de las personas. Nosotros nos restamos básicamente por el contexto en que se ha dado esta fecha”, planteó el legislador en entrevista con Tele13 Radio.

Macaya también sostuvo que el clima que “se puede generar ahí que no es bueno para Chile” y, en ese sentido, la maniobra de Chile Vamos apuntó a “no participar, no pisar el palito de un acto que siga dividiendo a Chile y tampoco participar en circunstancias que pretendan instalar verdades oficiales con respecto a hechos que son dolorosos para muchas personas”.

En la tarde de este miércoles, el expresidente Sebastián Piñera se sumó a las directivas de Chile Vamos y, a través de un comunicado de su oficina, confirmó que no participará del acto de conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, pero que sí suscribirá con su firma el documento del gobierno.

El senador Macaya, en tanto, criticó el relato que el Ejecutivo asumió para conmemorar el hito de las cinco décadas desde el quiebre institucional y responsabilizó al gobierno de instalar un “clima de división”.

“A lo que sí tenemos reparo, es asistir a actos donde no solamente se pueden generar estas controversias con estas personas que tienen dolor, sino que también se quieren establecer verdades históricas. O sea, una actividad en medio de una polarización, en un clima de división, que se ha instalado por el propio gobierno, donde de repente se hacen homenajes de figuras que a nosotros no nos parecen que merecen homenaje, como el ex presidente Salvador Allende”, planteó el senador UDI.

Y cerró: “El clima fue tratar de imponer una visión unilateral, generar una división, fueron demasiados los hechos, demasiados los errores”.