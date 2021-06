Provoste compromete envío de ley corta para permitir que gobernadores regionales ocupen instalaciones de actuales intendencias

¿Dónde podrán instalarse cuando asuman sus nuevos cargos? Ese fue el reclamo principal que concentró la primera reunión entre los gobernadores electos y la mesa del Senado, encabezada por Yasna Provoste (DC), que se efectuó este martes.

Es que más allá de la demora de los proyectos de competencia o de rentas regionales, los gobernadores electos de varias regiones expresaron en la cita que los delegados regionales (figura que será nombrada por el Presidente de la República en cada región), les han comunicado que ellos mantendrán las oficinas de los actuales intendentes, mientras que para las nuevas autoridades dispondrán de otros espacios.

Ante ese escenario, parlamentarios de la oposición que estaban presentes en el encuentro se comprometieron a una ley corta para que los futuros gobernadores regionales sean quienes ocupen esas instalaciones.

“Yo le he planteado a la gente de gobierno qué habría pasado si después de la dictadura al nuevo Presidente lo habrían enviado al Diego Portales y no a La Moneda, hubiera sido considerado una ofensa histórica a la dignidad del cargo, y ahora eso está pasando en todas las regiones. Este gobierno no ha querido ni en el espacio simbólico hacer un mínimo reconocimiento a la soberanía popular” indicó el electo gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego (DC), haciéndose eco de la queja de sus pares.

De hecho, el electo gobernador de O’Higgins, Pablo Silva, comentó que antes de la elección se entregó en comodato el edificio de la Intendencia al ministerio del Interior para que se mantenga en manos del delegado. “En esto se hace necesaria una opinión del Congreso porque estar negociando uno a uno se hace complejo, porque debiera haber una política en general que nos otorgue la dignidad que requiere el cargo”, recalcó.

Los jefes de bancada de los partidos de la oposición e independientes presentes -no asistieron representantes de la derecha- concordaron en presentar una iniciativa en el Parlamento en esa dirección. “Nos comprometemos como bancadas de la oposición a presentar un proyecto y pedirle la urgencia al Ejecutivo para establecer el domicilio de las gobernaciones sea el lugar físico de las intendencias, recogiendo el simbolismo de este cargo”, anunció la senadora Provoste.

Asimismo, se comprometió a proponer en reunión de comité el apurar todas las iniciativas pendientes relacionadas con las facultades de este nuevo cargo y a mantener una línea de coordinación con las nuevas autoridades, especialmente con miras a la discusión del presupuesto de 2022. Esto, luego que la gobernadora de Aysén, Andrea Macías, señalara que como tal no podrán realizar su solicitud de recursos para el próximo año. “De acuerdo a las instrucciones de la Subdere, la discusión presupuestaria para 2022, en las regiones debe estar cerrada el 12 de julio, con lo cual nos dejaron fuera porque asumimos el el 14 de julio”, comentó.