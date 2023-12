Regiones del centro norte y Metropolitana lideran apoyo al En contra, mientras que A favor sólo logra mayoría en tres regiones

El triunfo del En contra en el plebiscito constitucional celebrado este 17 de diciembre también tuvo un reflejo en cómo se distribuyó la adhesión a esa opción en regiones. Así, en 13 de las 16 regiones del país el En contra -promovido por los partidos de centro izquierda e izquierda- logró llegar a más de un 50% los votos. Esto, muy por el contrario con lo que pasó en septiembre de 2022, cuando todas las regiones del país dieron un apoyo mayoritario al Rechazo.

De esta manera, la oposición al segundo intento de reformar la Constitución concentró su fuerza en las regiones de Atacama (61,43%), Coquimbo (59,94%), Magallanes (59,79%), Antofagasta (59,18%), Valparaíso (59,04%) y Metropolitana (58,83%). Entre este mismo grupo de regiones, el resultado según sus capitales regionales arrojó un apoyo sustantivo para el En contra en Copiapó (59,10%), Coquimbo (59,78%), Punta Arenas (59,71%), Antofagasta (59,70%), Valparaíso (59,70%) y Santiago (58,45%).

Al mismo tiempo, en otras regiones el En contra logró imponerse con una mínima diferencia. Ejemplo de ello, fueron Biobío (51,63%), Los Lagos (51,7%) y Tarapacá (53,31%). En sus capitales regionales, esta opción ganó en Concepción (56,08%), Puerto Montt (52,01%) e Iquique (53,77%).

Desde la otra vereda, la opción A favor -respaldada por los partidos de centro derecha y de derecha- sólo alcanzó mayoría en tres regiones concentradas en el centro sur y sur del país: así fue el caso de Ñuble (56,11%), Araucanía (53,43%) y Maule (50,62%). En las comunas que son capital regional, la elección determinó respaldos en Chillán (51,02%) y Temuco (50,09%). Pero en Talca, el A favor sólo llegó a un 45,40%. Justamente en estas tres regiones, fue donde se produjo una inclinación más fuerte hacia el Rechazo en el plebiscito de septiembre de 2022. En esa oportunidad, Ñuble desechó el primer borrador con un 74%, Araucanía con un 73% y Ñuble con un 71%.

Tomando nuevamente como comparación el plebiscito de 2022, también hubo cambios sustantivos en el comportamiento electoral de algunas de las regiones. De esta manera, si se comparan las opciones Apruebo de 2022 y En contra de 2023 -apoyadas por el mismo sector político-, el mayor crecimiento electoral entre ambos procesos se evidenció en las regiones de Antofagasta -pese a ser el epicentro del caso Lío de Platas- (Apruebo 36% v/s En contra 59%), Tarapacá -a pesar los problemas derivados de la inmigración irregular- (Apruebo 31% v/s En contra 53%) y O’Higgins (Apruebo 34% v/s En contra 55%).

Ahora, si se revisan las diferencias de resultados entre las opciones Rechazo de 2022 y A favor de 2023 -también respaldadas por los mismos sectores políticos- las mayores caídas en el respaldo ciudadano, además de Antofagasta, Tarapacá y O’Higgins, se dieron en Los Lagos (Rechazo 69% v/s A favor 48%), Biobío (Rechazo 69% v/s A favor 48%) y Atacama (Rechazo 59% v/s A favor 38%).