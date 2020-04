RM, Valparaíso y Arica las regiones con más beneficiados: Comienzan a salir de las cárceles los primeros favorecidos por la Ley de Indulto Conmutativo

En la Cárcel de Mujeres de San Joaquín y en la ex Penitenciaría de Santiago, las autoridades del ministerio de Justicia, encabezadas por el jefe de la cartera, Hernán Larraín, dieron el vamos a los primeros beneficiados de la nueva ley de indulto conmutativo por el avance del coronavirus.

Esto luego de que la iniciativa fuera promulgada ayer por el Presidente Sebastián República en La Moneda y hoy se oficializará con su publicación en el Diario Oficial.

“Esta ley de indulto general no significa en ningún caso impunidad para quienes fueron condenados, puesto que esta ley no extingue la responsabilidad pena y no elimina la condena; lo que sí hace es que modifica la forma en que se cumple la pena, sustituyendo la reclusión en penales por privación total en los domicilios”, sostuvo ayer el Mandatario durante la ceremonia de promulgación.

La nueva ley beneficiará a más de 1.800 condenados por delitos menores, entre los que están mayores de 75 y mujeres embarazadas y con hijos menores de 2 años, quienes podrán cumplir lo que les queda de su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario total para evitar el riesgo de contagio de Covid-19. Excluyéndose a personas que cumplen sentencia por ilícitos graves, así como también por delitos de lesa humanidad.

En la Cárcel de San Joaquín las autoridades compartieron con un grupo de 60 mujeres beneficiadas, mientras que en la ex Penitenciaría los favorecidos serán un grupo de cerca de 300 internos.

Con el fin de que se cumplan las medidas sustitutivas, Gendarmería elaboró un sistema con teléfonos registrados, a los que se les instaló un chip de seguimiento y geolocalización, con el cual los indultados tendrán la obligación de contactarse cuatro veces al día con el Centro de Control, a través de una aplicación, junto tener con la obligación de contestar cada llamada sorpresa que puedan recibir durante el día desde la institución.

“Con esta ley, 1.860 personas van a cambiar su privación de libertad por arresto domiciliario, descongestionando las cárceles por razones de carácter sanitarias. La cifra, que es mayor a la que habíamos programado originalmente, se debe a que en este intertanto de tramitación de la ley, se han otorgado más permisos de salida dominical o de fin de semana en los distintos recintos penitenciarios, aumentando así el número de personas que pueden recibir el indulto por este motivo”, detalló Larraín.

RM, Valparaíso y Arica las zonas con más beneficiados

Desde la cartera de Justicia se entregó, además, un desglose de beneficiados por región.

En ese sentido, la Metropolitana, Valparaíso y Arica y Parinacota son las zonas con mayor número de condenados beneficiados con este indulto conmutativo.

Así, en Arica y Parinacota serán 120 los internos favorecidos; Tarapacá con 75; en Antofagasta 100; en Atacama 37; la Región de Coquimbo tendrá 58 beneficiados; Valparaíso con 215; en la Región Metropolitana son 557; en la Región de O’Higgins hay 39 personas; en el Maule serán 77 beneficiados; en Ñuble 39; el Biobío 104; La Araucanía tendrá 57 reclusos con el indulto; Los Ríos 24; Los Lagos 49; Aysén 5; y finalmente en Magallanes serán 20.

A todos ellos se sumarán 280 condenados a nivel país que cumplen penas con un sistema abierto.