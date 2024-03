Senador José Miguel Insulza cuestiona citación de diputados a FF.AA. y acusa “peligrosa tendencia de algunos a gobernar”

Una “peligrosa tendencia de algunos a gobernar”, acusó el senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza, en relación a recientes controversias que han tenido lugar en el Congreso.

En entrevista con radio Duna la mañana de este lunes, el legislador abordó las disputas que llevaron al quiebre del acuerdo de gobernabilidad del Senado, generando que José García Ruminot asuma la presidencia de la corporación con un nuevo pacto. Algo que podría replicarse en términos similares en la negociación sobre la mesa de la Cámara de Diputados.

Frente a la asumible ausencia del oficialismo en las testeras del Congreso, Insulza fue consultado si los proyectos emblemáticos del Ejecutivo, como la reforma de pensiones, corren el riesgo de quedarse estancados.

“Corren riesgo, sí, si no hay ninguna disposición a negociar, pero, más peligrosa es una cierta tendencia, que me parece muy grave, esta tendencia de algunos a gobernar ¿No? Estos llamados que se han hecho desde la Cámara de Diputados a miembros de las Fuerzas Armadas para que vayan a declarar sobre un proyecto de ley, a mí me parecen muy graves”, dijo el senador, planteando que eso constituía un debilitamiento de la institucionalidad.

Insulza aludió lo ocurrido la semana pasada, en una tensa sesión en la la sesión conjunta de las comisiones de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.

Luego de esa sesión, el diputado PS y presidente de la instancia, Raúl Leiva, ofició la semana pasada a las ministras del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y de Defensa Nacional, Maya Fernández, con la finalidad de citar a los auditores generales de las Fuerzas Armadas y sus afines de Carabineros y la Policía de Investigaciones, en el marco de la tramitación de la iniciativa sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

“En protesta” por la ausencia en la sesión de representantes de las instituciones involucradas, la diputada Pamela Jiles solicitó que el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, -que asistió en reemplazo de la ministra Tohá- abandonara la sala y el diputado republicano Luis Sánchez propuso que sean invitados los auditores de las instituciones para escuchar su opinión profesional.

Insulza recalcó que “las Fuerzas Armadas no deliberan” y dijo que la postura del Tribunal Constitucional respecto al proyecto de ley corta de isapres, objetando la “mutualización” por exceder las atribuciones del Congreso, constituye “un toque de alerta, a decir ‘cuidado’, que el que propone un conjunto de leyes es el Presidente de la República”.