Presidente Boric decreta tres días de duelo nacional por asesinato de carabineros en Cañete: viajará a la zona la mañana de este sábado

El Presidente Gabriel Boric viajará durante la mañana de este sábado a Cañete, Región del Biobío, luego que se confirmara el asesinato de tres carabineros en la madrugada de la misma jornada.

Fue durante la madrugada de este 27 de abril que tres funcionarios de Control de Orden Público (COP) murieron en el sector de Quilaco Antiquina. En dicho lugar, los tres policías de Los Álamos habrían sido emboscados por desconocidos, mientras transitaban en una patrulla.

Los antisociales habrían disparado contra el vehículo policial cuando era abordado por los tres funcionarios y, posteriormente, le prendieron fuego con ellos en su interior. Los funcionarios de Carabineros de Chile fueron encontrados muertos por voluntarios de Bomberos.

Conocidos los hechos, el Presidente Gabriel Boric se reunió durante la madrugada del sábado en el Palacio de La Moneda con las ministras de Interior, Carolina Tohá; y de Defensa, Maya Fernández.

A través de X, el Mandatario manifestó que “esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros. Luego de una reunión de emergencia con las ministras Carolina Tohá, Maya Fernández, los subsecretarios Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y la delegada presidencial de Biobío, Daniela Dresdner; coordinamos acciones inmediatas para responder a este cobarde atentado. En las próximas horas, viajaré con diversas autoridades del Estado a la zona”.

“Las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el lugar. Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar duelo nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos”, comentó el Presidente Boric.

“Esta noche se ha producido un atentado extremadamente grave a u una patrulla policial, en la que se han encontrado los cuerpos de tres funcionarios de Carabineros calcinados. Se recibió, por parte de Bomberos, un aviso de un vehículo incendiándose y cuando llegaron al lugar vieron que se trataba de una patrulla de Carabineros. Era un vehículo que se dedicaba a hacer control de medidas cautelares en la zona y al interior del vehículo descubrieron a los tres funcionarios fallecidos y en esta condición de calcinados”, relató la ministra Carolina Tohá.

Siguiendo la misma línea, la secretaria de Estado señaló que “se ha tomado contacto inmediatamente con el general Yáñez, quien ha instruido que se desplacen a la zona los equipos más calificados para colaborar con la investigación. Se ha tomado, también, contacto con el almirante Manzano, quien es el jefe del Estado de Emergencia en la zona, para que las Fuerzas Armadas ayuden en el despliegue y se establezcan controles, perímetros y todas las medidas necesarias para dar seguridad, pero especialmente dar con los responsables de este ataque”.

Al mismo tiempo, Tohá confirmó que el Mandatario se contactó con ambas autoridades y confirmó que durante la reunión registrada en la madrugada se adoptaron medidas. La primera de ellas dice relación con decretar tres días de duelo nacional.

Junto con ello, “se va a prestar todo el apoyo para reforzar esta investigación y dar con los culpables de este acto; y lo tercero es que la dolorosa coincidencia de este atentado con el Día del Carabinero nos obliga a cambiar la manera de conmemorar esta fecha, por lo cual, la ceremonia que estaba originalmente prevista no se va a realizar y en lugar de ello se va a desplazar a la zona el Presidente y las principales autoridades del Estado para que allá, cerca de las familias de las víctimas y cerca de esa comunidad que está conmovida conmemoremos este día tan importante”.

“Este ataque va en contra de todo el enorme esfuerzo que se ha hecho en toda la zona de la Macrozona Sur para terminar con la violencia, para encontrar caminos de paz para resolver los problemas y aunque es un atentado tan doloroso y tan grave, no va a hacernos dar un paso atrás en este esfuerzo; ese esfuerzo, al contrario, se va a profundizar, se va a incrementar, porque atentados como este nos muestran y nos ratifican una vez más que el camino de la violencia no es respuesta para ningún problema que tenemos los chilenos y chilenas. Un saludo con mucho cariño a los funcionarios y funcionarias de Carabineros. Después de este atentado y en esta fecha con mayor razón; y también a las familias de las víctimas, a quienes vamos a estar acompañándolos en estas horas tan difíciles”, cerró la ministra Carolina Tohá.

Por lo pronto, se espera que el Presidente Gabriel Boric concrete su viaje a Cañete desde las 08.30 horas de la mañana de este sábado.