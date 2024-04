Evelyn Matthei califica de “tragedia absoluta” el asesinato de carabineros en Cañete y apunta que “debe ser un punto de inflexión”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), emplazó al gobierno a “asumir sus responsabilidades” tras el asesinato de tres funcionarios de Carabineros en Cañete, Región del Biobío.

“Un acto terrorista enluta un nuevo aniversario de Carabineros de Chile. Tres muertes crueles a funcionarios, víctimas de una emboscada y un atentado incendiario”, inició su mensaje a través de X la jefa comunal.

Junto con ello, señaló que “es esta una tragedia absoluta para nuestro país y debe ser un punto de inflexión rotundo en la acción contra el terrorismo en el sur del país”.

“Ya no basta sólo con dar condolencias. El Gobierno debe asumir sus responsabilidades políticas y no sólo quedarse en palabras de pena, palabras que no regresarán a los Carabineros cobardemente asesinados”, cerró.

Cabe señalar que el asesinato de los tres funcionarios de Control de Orden Público (COP) ocurrió en la madrugada de este sábado en el sector de Quilaco Antiquina. Donde fueron emboscados por desconocidos mientras se desplazaban en una patrulla.

Los sujetos habrían disparado contra el vehículo policial, para luego prenderle fuego. Los funcionarios de Carabineros de Chile fueron encontrados muertos por voluntarios de Bomberos.