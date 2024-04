“Una tragedia absoluta para nuestro país”: mundo político condena transversalmente el asesinato de tres carabineros en Cañete

De manera transversal, distintas figuras del mundo político han salido a condenar el asesinato de tres carabineros de Control de Orden Público (COP), tras ser emboscados en la comuna de Cañete, en la Región del Biobío.

En el sector Quilaco Antiquina, antisociales habrían disparado contra la patrulla con los tres funcionarios a bordo para luego prenderle fuego con ellos en su interior. Los funcionarios de Carabineros de Chile fueron encontrados muertos por voluntarios de Bomberos.

De izquierda a derecha: Misael Magdiel Vidal Cid, Sergio Antonio Arévalo Lobo y Carlos José Cisterna Navarro.

La timonel de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), quien acompañará al Presidente Gabriel Boric en su traslado a la zona, expresó que lo sucedido en Cañete “es un hecho horroroso e inaceptable” y envió sus “sinceras condolencias para la familia de los tres mártires y para su institución: no están solos, Chile está con ustedes”.

“Como presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas me encuentro viajando a la zona junto al presidente Gabriel Boric y representantes de todos los poderes del Estado. Estoy a disposición del Presidente de la República para dar cumplimiento a las distintas medidas que establezca que haya que tomar ante este hecho de horror y dolor para nuestro país. Los autores de este crimen macabro deben ser encontrados y juzgados con todo el peso de la ley”, escribió en su cuenta de X.

El también militante del Partido Comunista y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, condenó “sin tapujos y con firmeza” el asesinato de los funcionarios policiales. “La justicia debe actuar con prontitud para dar con los criminales, sin darle ni un espacio a la impunidad!”, agregó por la misma red social.

Desde el Frente Amplio, el jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), sostuvo que atentar contra la institución es “atentar contra la patria”. En esa línea, envió condolencias a las familias de los carabineros, esperando que “encontremos la máxima unidad como país para condenar y perseguir este macabro hecho”.

En las filas opositoras tampoco se demoraron en reaccionar al hecho. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), calificó el asesinato como un “acto terrorista”, que además enluta al país justo en un nuevo aniversario de Carabineros.

“Tres muertes crueles a funcionarios, víctimas de una emboscada y un atentado incendiario. Es ésta una tragedia absoluta para nuestro país y debe ser un punto de inflexión rotundo en la acción contra el terrorismo en el sur del país. Ya no basta sólo con dar condolencias”, declaró, para luego hacer un llamado al gobierno a “asumir sus responsabilidades políticas y no sólo quedarse en palabras de pena, palabras que no regresarán a los Carabineros cobardemente asesinados”.

Por su parte, el fundador del Partido Republicano y exabanderado presidencial, José Antonio Kast, emplazó a la administración del Presidente Boric a que termine con el “buenismo” para “atacar con fuerza el terrorismo”.

“Estado de sitio, cierre y fortalecimiento de fronteras y destitución del gabinete de seguridad urgente. Presidente Boric llegó el momento de despertar”, escribió en su cuenta de X.

Desde Demócratas, el vicepresidente de la colectividad y también vicepresidente del Senado, Matías Walker, lamentó que se trate del “aniversario más triste de Carabineros”.

“Lo conmemoramos lamentando el cobarde atentado contra 3 nuevos mártires de la institución: el Sargento 1º Carlos Cisterna N. (QEPD), el Cabo 1º Sergio Arévalo L. (QEPD) y el Cabo 1º Misael Vidal C. (QEPD). Mis profundas condolencias a sus familias. Que la rabia e impotencia que sentimos se transforme en un respaldo cerrado, hoy más que nunca, a nuestros carabineros y a su General Director Ricardo Yáñez”, manifestó.

Por otro lado, desde la directiva nacional del Partido Radical manifestaron su repudio al “asesinato de cada carabinero, lamentando especialmente este cobarde crimen que coincide con un nuevo aniversario”.

“La gravedad de los hechos llega a colocar un punto de inflexión donde todos/as debemos actuar en conjunto contra el flagelo de la delincuencia, sin fisuras, sin miradas cortoplacistas y electorales, sino por el bien de Chile”, afirmaron.