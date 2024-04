General Yáñez afirma que homicidios de tres carabineros en Cañete “no fueron al azar”

Esta mañana, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió al asesinato de tres funcionarios de la institución policial en Cañete, que llevó al gobierno a decretar tres días de duelo nacional.

“No puedo estar más dolido, más triste, con una rabia profunda. ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos siguen persiguiendo, atacando, haciendo tanto daño, si solo tratamos de contribuir a la paz de este país?”, lamentó el general Yáñez.

La máxima autoridad de Carabineros añadió que “prácticamente no he podido estar en mi casa terminando las actividades preparativas de nuestro aniversario y una vez que tomé conocimiento de esto, me constituí para empezar a generar los despliegues. Ya mandamos gente, tenemos los mejores equipos acá, trabajando en la investigación y vamos a seguir enviando más personal, porque esto no puede quedar impune”.

“Matar un carabinero es matar el alma de Chile. No tengo registro en mi historia, de 38 años de servicio de la muerte de no uno, sino tres asesinados de forma cruel el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar. Basta ya y hasta cuándo. Lo único que hacemos es luchar por la seguridad de nuestros compatriotas”, concluyó.

La muerte de los funcionarios policiales ocurre en el nonagésimo séptimo aniversario de Carabineros. Durante la madrugada, las víctimas -un sargento 1° y dos cabo 1° de la Cuarta Comisaria C.O. P de Los Álamos- fueron emboscados en el sector Antiquina.