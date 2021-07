Subsecretario Segpres sobre responsabilidad del gobierno en la puesta en marcha de la Convención: “Hay críticas justas, otras debatibles y otras que derechamente faltan a la verdad”

Ayer jueves, al cierre de una nueva jornada de trabajo para los y las convencionales, la presidenta Elisa Loncon y el vicepresidente Jaime Bassa, se dirigieron a la prensa a fin de anunciar que hoy se ha completado la etapa de instalación de la Convención Constitucional. “Ha terminado la instalación de las comisiones provisorias, que van a trabajar durante el mes de agosto en la preparación de la normativa reglamentaria y que nos va permitir trabajar en el contenido de la Constitución probablemente desde el mes de septiembre”, dijo Jaime Bassa.

Ad portas de cumplir un mes desde la puesta en marcha de la Convención, el subsecretario Segpres, Máximo Pavez, analiza las dificultades iniciales y las críticas de estas primeras semanas. En conversación con Radio Universo, dio mérito a algunas de ellas y desestimó otras que, a su juicio, “faltan a la verdad”.

“Todos los momentos en que hemos trabajado en la convención, desde el 11 de enero, para nosotros han sido importantes”, dijo Pavez en entrevista con Universo. “Nos hemos sacado la mugre, hemos reconocido errores, y también hemos recibido críticas que son justas y otras que son discutibles”, aseveró.

“La convención va tomando forma y eso ha sido un trabajo conjunto, el tema de la vicepresidencia y todo el tema político yo voy a tomar absoluta prescindencia porque eso es 100% de las competencias de la convención, donde soberanamente van decidiendo. Lo importante es que los convencionales, creo yo, han ido cayendo en cuenta de la dimensión política y administrativa de cómo funciona la Convención”, añadió el subsecretario.

“Nosotros insistimos en que -lo hemos hecho por escrito, lo hemos hecho por whatsapp-, estamos permanentemente a disposición de la Mesa. Instancias que propusimos justamente para evitar estas polémicas tan aciagas que no le hacen bien a la discusión de la Constitución de nuestro país, que es importante aclarar aquellas cosas que salen de la verdad. No hemos tenido respuesta”, acusó el subsecretario Segpres.

“Con el ministro (Juan José Ossa) y Catalina Parot (Secretaria Ejecutiva de la instancia) vamos a seguir a disposición, no digo que no sea importante cómo se administran los recursos, pero no es lo central. Lo importante es que la Convención está avanzando, hace bastante rato que tenemos unas transmisiones espectaculares, tenemos a disposición el Palacio Pereira donde hay salas de reuniones, cocinas (...) y el día de ayer nos pusimos a trabajar, por petición de la Mesa, en implementar la plataforma en que los convencionales llevarán adelante la Ley del Lobby”, dijo a dos días que la Secretaría Ejecutiva realizara una exposición sobre el presupuesto.

“Creo que hay críticas justas, otras debatibles y otras que derechamente faltan a la verdad. El primer día tuvimos problemas con un proveedor, pedimos las disculpas del caso, hicimos cambios en la Secretaría Administrativa”, expresó sobre la falta de conexión el lunes 5 de julio.

“Discutible es que a alguien le pueda parecer o no que no haya un comedor en el exCongreso Nacional, que los convencionales tengan que almorzar en las escaleras o en los locales de afuera. Nunca ningún parlamentario reclamó por no tener dónde comer en el exCongreso”, dijo sobre las declaraciones en las que distintos convencionales, entre ellos la presidenta Elisa Loncon, criticó la falta de un espacio habilitado para comer.

“Y lo que es faltar a la verdad, es decir que el gobierno intenta boicotear el proceso, es insultar la inteligencia de Chile. ¿Qué gana el gobierno con entorpecer un proceso que el gobierno ha propiciado? Impulsamos los escaños reservados desde Chile Vamos, hemos destinado más de $8 mil millones, tenemos licitaciones y contratos complejísimos. Tuvimos que montar un servicio desde cero”, argumentó el subsecretario Segpres.

“Todas las personas que trabajan en la Convención responden a convenios firmados en enero, porque no solo refaccionamos los espacios físicos, sino también gestionamos personal de profesión. John Smok (Oficial Mayor de Secretaría, funcionario de la Cámara de Diputados) se ha sacado la mugre, ha hecho un trabajo notable. Hay críticas justas y otras que derechamente son de mala fe”, ratificó Pavez.