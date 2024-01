Tohá cuestiona actitud de diputados en comisión del Medio Ambiente y confirma respaldo del Ejecutivo a Maisa Rojas

“Si no tuviera la confianza del Presidente no estaría en el cargo en que está”.

Con esas palabras la ministra del interior, Carolina Tohá, respondió al ser consultada por la posición en que se encuentra su par del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien tras informar, a través de lobby, que asistió a tres reuniones en la casa de Pablo Zalaquett -tras haber dicho que había sostenido dos encuentros-, debió enfrentar la furia de los diputados ayer, en la comisión de Medio Ambiente.

En la instancia parlamentaria, los diputados aseguraron que se perdió la confianza y la excluyeron del debate legislativo. De hecho la comisión fue suspendida en señal de molestia con la secretaria de Estado, por no haber revelado antes que acudió a más de una cita con Zalaquett.

Bajo ese contexto, esta jornada, Tohá no solo precisó que Rojas cuenta con la confianza del Mandatario, sino que, además criticó la suspensión de la sesión en el Congreso.

“Los ministros, en nuestro sistema son parte fundamental del proceso legislativo, tienen derecho a participar en todas las sesiones del Congreso, hay muchas materias que no se pueden legislar si no es con iniciativa del Ejecutivo y la verdad es que en el debate político siempre es válido que las personas tengan críticas, opiniones, pero lo que no tenemos derecho es a suspender la tramitación de proyectos que son importantes por estos debates”, cuestionó la titular de Interior.

En esa línea, afirmó que “hay lugares y lugares para cada cosa”, precisando que “en las comisiones se está para legislar y cuando hay proyectos importantes como los que estaban en agenda el día de ayer, lo que uno esperaría es que ese trabajo se haga y el debate político se dé en las instancias que corresponda”.