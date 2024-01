Comisión de Medio Ambiente recrimina duramente a Maisa Rojas y acuerda enviar carta a Boric por nueva cita de ministra con Zalaquett

A penas llegó este miércoles a la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la ministra de la cartera, Maisa Rojas, fue objeto de emplazamientos por parte de los parlamentarios que componen la instancia.

A los legisladores se les vio molestos -incluso a algunos de bancadas que respaldan al gobierno- luego de que solo horas antes se diera a conocer un tercera encuentro de Rojas con empresarios en el domicilio del lobista y exalcalde de La Florida y Santiago, Pablo Zalaquett.

En la reunión, que se efectuó el 19 de octubre y que fue registrada en la últimas horas a través de la Ley de Lobby, hubo representantes de empresas salmoneras, Antofagasta Minerals y CMPC, entre otros.

“Molestia”, “llamado de atención”, “manto de dudas y desconfianza” y una declaración del diputado Félix González (del Partido Ecologista Verde) asegurando que se “rompieron las confianzas para el diálogo legislativo” fueron algunas de las frases que lanzaron los legisladores, quienes le enrostraron a Rojas que hubiera asistido ya en una ocasión a la instancia y no les revelara de este nuevo encuentro.

De hecho, al término de la sesión acordaron enviar una carta al Presidente Gabriel Boric para mostrar su molestia por la situación.

En los últimos días la secretaria de Estado había abordado su asistencia a la casa del exalcalde en distintas oportunidades, basando su discurso en que no sabía que Zalaquett era lobista y que ahora registraría todos los encuentros, pero no comunicó sobre la reunión que se conoció este miércoles.

Recriminaciones de los diputados

La diputada independiente del comité PPD, Camila Musante, quien además es autora de proyecto que perfecciona la Ley de Lobby), sostuvo que le parecía bien que la ministra registrara las reuniones, “pero mal que las haya registrado tarde porque eso obviamente es un incumplimiento a la ley”.

Musante agregó: “Ya no hay mucha credibilidad en relación a los dichos de la ministra de Medio Ambiente porque ella comienza diciendo que no sabía que Pablo Zalaquett era un lobista en primer lugar, lo que es bastante poco verosímil. En segundo lugar, cuando existió la instancia de dar las explicaciones respecto de estas divinas comidas en la comisión de medioambiente omitió información, y ahora empezamos como el cuenta gota, como el caso fundaciones, empezar a registrar una a una cada una de las reuniones con el empresariado, entonces yo creo que ya se ha perdido credibilidad en esto”.

El diputado González señaló que durante la sesión anterior de la comisión se habló “de buena fe” y se “escuchó a la ministra”, pero que después de conocerse la tercera reunión donde Zalaquett “las confianzas están súper rotas, nos existen las confianzas para seguir haciendo el trabajo prelegislativo (...) Las reuniones se hicieron a espaldas de la ciudadanía y la ciudadanía ya ha mostrado su desconfianza en los políticos. Y cuando se juntan los políticos con los privados, la gente desconfía más”.

Por su parte, el diputado Francisco Pulgar (independiente) señaló que le dolía que la ministra “no nos haya contado toda la verdad” y añadió que creía en el desarrollo armónico, “pero acá, después de lo que conocimos, no hay armonía”.

Pulgar fue el que planteó la idea de solicitar una reunión con el Presidente Boric o enviarle una carta mostrando la molestia que se instaló otra vez en la comisión. “Yo estaré disponible (para seguir trabajando) después que el Presidente nos diga que las cosas se harán bien(...). Los políticos ya estamos en entredicho, la clase política lo esta”.

A la propuesta del diputado Pulgar adhirieron los parlamentarios José Carlos Meza (Republicano), quien manifestó que “siempre he estado dispuesto a un trabajo colaborativo, pero con confianza. Ahora se ha roto. Si estas reuniones se hubiesen informado en el momento oportuno, no se habría conocido ni tampoco estaríamos debatiendo” sobre el tema.

En el mismo sentido se sumó el diputado Daniel Melo (PS), quien dijo que “lamento profundamente esta situación porque yo pensé que este tema estaba zanjado, superado. Al enterarnos que hubo otras reuniones y que después se ingresaron a Ley del Lobby por expresa petición del Presidente Gabriel Boric, esto es un problema que impacta, nos impacta a todos y al propio gobierno”.

La diputada Marisela Santibáñez (PC) también fue crítica y manifestó que “la posición más incómoda es para nosotros, los (parlamentarios) oficialistas. Lo que hemos acordado, todo queda en el aire, como el tema de la exportación de residuos peligrosos... Ni siquiera puedo confiar en lo que hemos conversado y acordado”.

Ministra: “No tenía conocimiento del mundo privado”

Luego, la presidenta de la comisión, la diputada Clara Sagardia (independiente-Frente Amplio), le dio la palabra a la ministra Rojas, quien en una breve intervención dijo: “Voy a reiterar lo de la sesión de la semana pasada. (El año pasado) Estábamos en una situación muy particular, con muchas críticas... Con una ministra que venía del sector académico y que no tenía conocimiento del mundo privado. Ayer (martes) subimos a la plataforma (las reuniones) y prontamente responderemos a los requerimientos de la Contraloría”.

Fue luego de la intervención de la secretaria de Estado que los diputados resolvieron enviar la carta al Presidente Gabriel Boric, cuya redacción quedó en manos de los diputados Eduardo Cornejo (UDI), González y Sagardia.

Suspensión de la comisión

Tras las palabras de los diputados y cuando la presidenta de la comisión le había cedido la palabra a la ministra Rojas para referirse a la tramitación del proyecto de Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, el diputado Melo tomó la palabra y planteó que la jornada no podía continuar.

“No quiero echarle más pelos a la sopa... Yo entiendo que este es un proyecto muy importante no sólo para el gobierno, sino que para el país... Conversábamos recién con la diputada Santibáñez, el diputado Pulgar y otros, y hay un ánimo en la comisión de proseguir o no (...). Yo sé que hay una tabla, pero hay un problema que es evidente, y uno no puede hacer como que no existe. No sé si el resto de los colegas quiere continuar con esta tramitación como si aquí no hubiera pasado nada”, señaló el parlamentario socialista.

Y luego prosiguió: " Yo voy a firmar la carta que vamos a suscribir, que vamos a firmar como comisión de manera transversal, pero quiero hacer este punto antes que parta la ministra interviniendo. No me satisface la respuesta que nos dio (la ministra), es como... La verdad es que lo veo complicado”.

A las palabras de Melo se sumaron los parlamentarios Pulgar, Mesa y González, quienes concordaron en que “no estamos en condición de seguir legislando” y que “no están las condiciones para tramitar este ni ningún proyecto que venga del Ejecutivo”.

La presidenta de la instancia tomó la palabra y señaló que “es evidente que necesitamos avanzar, pero a veces es necesario dar un paso atrás para avanzar dos hacia adelante”. Después de cerca de 14 minutos, la sesión de la comisión de Medio Ambiente fue suspendida.

A la salida de la sala, la secretaria de Estado respondió algunas preguntas de la prensa y sostuvo: “La comisión tiene sus atribuciones y no me voy a meter en esas atribuciones”.

Y añadió: “Lamento la suspensión (...) presenté al equipo completo ante la comisión (para la tramitación del proyecto), todos están comprometidos para hacer un buen trabajo en la comisión, que es la tarea que nos toca porque el Ejecutivo es colegislador junto con el poder legislativo y esperamos poder trabajar bien este proyecto que es muy importante”.