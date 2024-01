Tras encuentro en casa de Zalaquett: Maisa Rojas afirma que ministerio registrará desde ahora reuniones “aunque no sean de lobby”

Tras la polémica reunión en la casa del exalcalde de La Florida y Santiago, Pablo Zalaquett, en la que participaron los ministros de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y de Economía, Nicolás Grau, los sectarios de Estado han salido a explicar en más de una oportunidad lo conversado en el encuentro y porqué éste no fue informado en el marco de la Ley de Lobby.

En ese contexto, la titular del Medio Ambiente, en conversación con radio El Mostrador, aseguró que, tras los cuestionamientos de la cita, desde ahora en adelante su cartera registrará e informará de todos los encuentros que realice la ministra “aunque no sean de lobby, pero cuando tienen relevancia pública”.

Sobre el encuentro en sí, la secretaria de Estado señaló que “cuando se toma la decisión de ir, es en un contexto de una crítica al Ministerio del Medio Ambiente de intransigencia, de falta de diálogo, y por lo tanto, ante una invitación a poder conocerse en un espacio más bien social, para poder mostrar cuál es la postura del gobierno, a nosotros nos parecía que era apropiado en ese contexto”, sostuvo.

Respecto a si, a su parecer, el encuentro se enmarcaba en la Ley de Lobby, la ministra reiteró que, según la evaluación que realizó, para ella la cita “no correspondía” a dicha figura. “Esto no era lobby, por lo tanto no se registró”.

En esa línea, dejó “muy en claro de que este espacio tuvo un propósito de un diálogo, de una conversación social para generar confianza, pero entendiendo ahora, de que ha generado este nivel de preocupación, lo que nosotros hemos decidido en el Ministerio del Medio Ambiente es que vamos a registrar encuentros, aunque no sean de lobby, pero cuando tienen relevancia pública”, afirmó Rojas, quien ya había adelantado esa decisión ayer en el Congreso.

Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, junto al ministro de Economía, Nicolás Grau. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

Más tarde, en conversación con Tele13 Radio, la ministra fue consultada por si tenía conocimiento de que el exalcalde era lobbista, a lo que afirmó que ella “no lo tenía claro”.

En esa línea, explicó que ella recibió “una invitación en un contexto para tender puentes, para conversar, para que que uno se conociera con gente con la cual yo normalmente tengo poca relación”.

Al ser consultada por quién la había invitado al encuentro, la ministra afirmó que fue el propio Zalaquett el que le extendió la invitación.