Ministra Jéssica López dice que registrará reuniones y descarta conflicto de interés

Tras un reportaje de Ciper, que dio cuenta de reuniones sostenidas por parte secretarios de Estado del actual gobierno y empresarios que no fueron registradas en la plataforma de lobby, la ministra de Obras Públicas, Jéssica López, aclaró que los encuentros con el BID y Econssa se registrarán y descartó que haya conflicto de interés.

“Como tema general, en general reportamos y registramos todas nuestras reuniones esa es una instrucción, es sano para nosotros. Hacemos negocios con el sector privado, por lo tanto, la transparencia y la declaración de reuniones de interés es básico. Cuando revisa eso, se va a dar cuenta que había algunas reuniones con el BID, que es un organismo multilateral, que creo que no reviste ningún riesgo, en términos de conflicto de interés. Igual es importante registrarlo y así lo seguiremos haciendo”, dijo la secretaria de Estado, tras anunciar la cartera de concesiones 2024-2028.

Y agregó que “otro es un error de declaración que aparece el senador Coloma, y no es el senador Coloma. Era una persona con actividad de lobby que si estaba registrada. Varias reuniones con Econssa. Econssa es una empresa pública concesionaria de servicios sanitarios por parte del Estado. Es parte importante de como el Estado de Chile está abordando la mirada estratégica respecto del tema del agua. Más allá de eso, que creo que no reviste conflicto de interés, pero sí lo registraremos. No hay ningún rollo con nada de eso”.

También se refirió al tema de las 133 reuniones no registradas en la plataforma de lobby, la ministra Camila Vallejo, quien explicó por qué dichos encuentros de distintos secretarios de Estado no fueron reportados.

“Hay algunos casos donde efectivamente algunos (encuentros) no se transparentaron, porque son solicitados proactivamente por las autoridades y la ley no exige esa transparencia, pero todo eso se está monitoreando”, explicó la ministra.

Y agregó que “Nosotros vamos recogiendo siempre los espacios de mejora, o para considerarlo en la agenda de probidad y transparencia o también para mejorar las prácticas en ese sentido, así que bienvenida sea esa información”.