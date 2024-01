El respiro de Cathy Barriga: luego de tres jornadas en que juez acreditó el fraude, exalcaldesa logra evitar la cárcel... por ahora

Prácticamente todo estaba listo en el Centros Penitenciarios Femeninos de San Miguel para recibir a Cathy Barriga, quien durante las últimas tres jornadas fue formalizada, junto a otros cinco exfuncionarios de Maipú, por delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Sin embargo, la exjefa comunal, cuando faltaban minutos para las 13 horas de este jueves, pudo respirar aliviada. Y es que de acuerdo con la ponderación realizada por el juez Hugo Salgado del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, la prisión preventiva que solicitaba el Ministerio Público respecto de la exmodelo resultaba desproporcionada.

“Es evidente que tenemos casos que podrían sugerirnos como aconsejable su prisión preventiva, pero no puedo desconocer que ella ha comparecido voluntariamente a las audiencias, ha demostrado un interés reales por aclarar bien los hechos. Además, se requiere mucho tiempo de investigación, por lo que considerar justificado que esté privada de libertad, cuando además tiene dos hijos, es conocida y no le sería muy fácil eludir la acción de la justicia, me lleva a creer que, por ahora, no se hace necesaria su prisión preventiva”, sostuvo el magistrado.

Consideró, en los mismos términos, que el “comportamiento” de la exmodelo no la hacen merecedora de una medida cautelar tan gravosa, aunque le fijó arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los coimputados.

Estimó, de igual forma, que con los antecedentes expuesto por el Ministerio Público es posible dar por acreditada su participación en los delitos que se le imputaron y que no podía si no saber lo que ocurría con los fondos municipales.

“Si bien se reitera que existe falta precisión e investigación para ver si estos más de $ 30 mil millones se le pueden imputar a ella (Cathy Barriga), no se puede desconocer que se trata de una cantidad exorbitante, en relación con deudas flotantes que pudieron haber sido traspasadas por administraciones anteriores. Entonces, independiente de todo lo que se requiere investigar, hay antecedentes de sí existe el delito de fraude, en esta etapa preliminar, y antecedentes de la participación de la imputada en estos”, enfatizó Salgado.

De esta forma, el magistrado recalcó que los antecedentes expuestos por las persecutoras de la Fiscalía Metropolitana Oriente, permiten establecer que bajo la administración de la otrora jefa comunal se ocultaban intencionalmente las deudas, que incurrió en declaraciones intimidatorias hacia funcionarios y que, ella tenía pleno conocimiento de todas las acciones que se emprendían.

Por tanto, el juez resaltó: “Cuesta creer que la alcaldesa no supiera de muchas de las irregularidades”.

Dada las reflexiones del magistrado a la ora de resolver, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, adelantó que recurrirán a la Corte de Apelaciones para insistir en que Barriga quede tras las rejas.

“No estamos conformes con la resolución del tribunal, sí consideramos muy positivo que el tribunal estimara que los antecedentes eran muchos, dio por acreditado los presupuestos materiales, el delito y la participación, eso para nosotros es fundamental. Ahora, no compartimos en absoluto los argumentos que dio el tribunal respecto a la necesidad de cautela y es justamente lo que nosotros vamos a apelar en la Corte”, indicó la persecutora.

Punto para la defensa

En medio de la audiencia, además, el juez se hizo cargo de las exposiciones de la defensa de Cathy Barriga, compartiendo varios de los elementos que planteó tanto Cristobal Bonacic como Marcelo Hadwa.

“Muchas de las alegaciones de la defensa aparecen atendibles y requieren investigación (...) Comparto que hay elementos que merecen estudios más acabado. Hay mucha alegaciones atendibles y merecen ser investigadas adecuadamente”, manifestó Salgado.

En ese sentido, insistió en que es necesario que la fiscalía realice un peritaje contable y financiero de la situación del municipio.

Valorando aquello, Bonacic señaló que “existe una duda y esa duda, implica que tiene que haber una investigación. Hay una presunción de inocencia y eso hay que tenerlo muy claro”.

Por su parte, Hadwa destacó que esta indagatoria no corresponde a un “caso de corrupción, aquí lo que se gastó, se gastó en la comunidad”. En ese sentido, insistió en que la deuda del municipio se arrastraba de administraciones anteriores y en sí “no significa una pérdida”.