“Vamos a esperar lo que diga la justicia”: UDI busca tomar distancia del caso Barriga que salpica al diputado Lavín

hace instantes Tiempo de lectura: 4 minutos

Joaquín Lavín, Cathy Barriga y Pablo Zalaquett.

La formalización por fraude al Fisco de la exalcaldesa de Maipú, donde también se vinculó a su esposo, el parlamentario gremialista, complica al partido que encabeza Javier Macaya. El jefe de bancada, Guillermo Ramírez, abordó el tema este miércoles y aseguró que "dejemos que la justicia haga su pega, no hay espacio para especulaciones". Pero esa no ha sido la única materia que golpea a la colectividad, sino que también las polémicas reuniones de su histórico militante, Pablo Zalaquett, con ministros y parlamentarios, sobre lo cual la directiva no ha tenido un pronunciamiento formal.