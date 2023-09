Tras firma del expresidente Piñera: Hutt se abre a la posibilidad de suscribir compromiso por los 50 años del Golpe convocado por Boric

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, manifestó este jueves que no descarta su participación en la firma del compromiso por la democracia impulsado por el gobierno, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, luego de que el expresidente Sebastián Piñera suscribiera el documento, aunque con la confirmación de que se restará del acto en La Moneda.

Los dichos de la timonel se dan a un día de que Chile Vamos firmara de manera oficial su propia declaración ad portas de la conmemoración del cincuentenario del derrocamiento del gobierno del Presidente Salvador Allende.

La carta, firmada por los presidentes y secretarios generales de la UDI, RN y Evópoli, fue justamente una respuesta a la convocatoria del Presidente Gabriel Boric para la firma de un compromiso transversal de las fuerzas oficialistas y de la oposición.

Tras suscribir la declaración este miércoles, además desde las directivas de Chile Vamos confirmaron que no asistirán a la convocatoria realizada por el Mandatario para este 11 de septiembre a La Moneda, donde se realizará el acto principal de la conmemoración.

Así las cosas, en horas de la tarde del miércoles, desde el círculo del expresidente Piñera anunciaron que había firmado el compromiso “Por la democracia, hoy y siempre” del Ejecutivo, pero indicaron que finalmente no participará de los actos conmemorativos.

Hutt fue consultada este jueves acerca de si la acción del exmandatario abre un nuevo escenario respecto a la firma del acuerdo convocado por el Presidente Boric, pero sin asistir al acto en La Moneda.

“Puede ser, eso lo discutimos incluso, y encontramos que era extraña una figura como esa, pero dado que se abre esa posibilidad después de la firma del Presidente (Piñera), es algo que tendremos que discutir, hoy día nos vamos a juntar de nuevo”, manifestó la presidenta de Evópili en entrevista con Radio Cooperativa.

“Es una posibilidad que se abrió ayer con la firma del Presidente (Piñera) y ahí cada uno tendrá que ver cómo lo aborda, y eso lo hemos dicho públicamente, que con el contenido de ese documento no tenemos problemas”, recalcó la también consejera constitucional.

“No es que tengamos reparos con el documento, lo que pasa es que nosotros entendemos que ese documento es parte de una invitación a participar en una ceremonia y no es el documento solo”, complementó.

Hutt remarcó su postura al señalar que “nosotros estamos muy de acuerdo con el contenido del documento del Presidente, no tenemos ningún reparo en eso, pero él nos invita a firmarlo en un contexto que nosotros no conocemos, no sabemos cómo va a ser, qué tipo de discurso, esto mismo del tono, nos gustaría que fuera una ceremonia muy convocante, como fue por ejemplo el Acuerdo de Paz de la Araucanía, donde fuimos todos los partidos políticos y con la mejor disposición”.

La timonel de Evópoli aseguró que desde su sector han “colaborado en todo lo que el gobierno nos ha pedido, después pueden hacer el recuento, cada vez que nos han convocado, hemos concurrido (…) cuando el Presidente Boric nos invitó a La Moneda fuimos, estuvimos dos horas y media reunidos con él”.

Al recordar la “tensa” reunión de hace unas semanas entre Chile Vamos y el Mandatario en Palacio, como parte de la ronda de conversaciones con los partidos políticos para destrabar las reformas impulsadas por el gobierno, Hutt enfatizó: “Uno de los temas que que le planteamos fue, ‘Presidente, ayúdenos poniendo usted el tono, usted es que él pone el tono, de la conversación, del contexto’, pero no puede ser que hablamos y nos pega en forma muy dura, nos descalifican, sin ninguna argumentación más sólida”.