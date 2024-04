Gloria Hutt destaca “transversalidad” de Desbordes para ser la carta de Chile Vamos por la alcaldía de Santiago

La presidenta de Evópoli, Goria Hutt, abordó este lunes la eventual candidatura de Mario Desbordes por Santiago, como carta de Chile Vamos para competir contra la actual alcaldesa comunista Irací Hassler en las elecciones de octubre de este año.

El nombre del exministro de Defensa (de la segunda administración de Sebastián Piñera) ha generado discrepancias al interior de la coalición de oposición. Esto, porque pese a que no ha sido ratificado de manera oficial, RN -su partido- dijo que el otrora secretario de Estado es el postulante del sector para competir contra la jefa comunal en las municipales.

De hecho, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, puso en duda que Desbordes sea el candidato de Chile Vamos. “No tenemos un candidato, tenemos tres y podríamos tener más (...), aquí las cosas no se definen hasta que se definen y eso va a ser en la última quincena de junio, que es cuando se inscriben las candidaturas”, dijo en Mesa Central este domingo.

Y agregó: “Si él es el candidato de consenso (de Chile Vamos), lo vamos a apoyar con todo, sin ningún tipo de reserva, pero la definición tiene que ser que cuando Desbordes sea el candidato único de oposición lo vamos a apoyar con todo”.

La secretaria general del gremialismo, María José Hoffmann, en tanto, aseguró a La Tercera que, si bien Desbordes es una buena carta, sus socios no deben imponerlo. “Mario es un gran nombre para Santiago, por lo mismo, no creo que la directiva RN deba imponerlo, el diálogo es lo que debe primar”.

Inquirida por las evidentes diferencias al interior del conglomerado, Hutt respaldó la figura del exministro como carta para competir por Santiago.

“A nosotros nos parece que Mario Desbordes es un buen nombre, es suficientemente transversal como para reflejar el interés del sector y cumplir el objetivo de llevar a una persona para que concentre los votos y pueda ser, como digo, de una cobertura amplia”, expresó.

Y luego insistió: “Nosotros creemos que él es un muy buen nombre para proponer en la comunidad de Santiago”.

Mario Desbordes. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

Sin embargo, la timonel de Evópoli matizó sus dichos al señalar que “todavía ningún candidato ha sido proclamado oficialmente por Chile Vamos, no solo en Santiago, en ninguna parte, porque todavía la conversación municipal está abierta”.

En cuanto a las declaraciones del diputado Ramírez, Hutt apuntó: “Guillermo no es parte de la directiva, tampoco es jefe de bancada, así que yo respeto mucho su opinión, pero mi impresión es que no está representando oficialmente al partido. El partido lo representa a su directiva, o las jefaturas de bancada. Y creo que todavía hay conversaciones evidentemente abiertas, y como digo, ningún candidato en ningún lugar de Chile ha sido proclamado”.

Así mismo, contradijo a la secretaria general de la UDI, pues a su juicio, RN no está imponiendo un candidato.

“No creo que es imponer un candidato, es proponer un candidato al sector, y como digo, un candidato que tiene varias condiciones, entre ellas esta amplitud de contacto y de posibilidad de representar al sector completo. Eso tiene mucho valor y lo tenemos que considerar entre todos”, recalcó.

Ante la postura de la colectividad gremialista a su candidatura, en esta jornada Desbordes afirmó que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), le confirmó que es la carta para representar a Chile Vamos en la capital.

“Yo no dije ni pío hasta que no me llamaron de Evópoli, de Renovación Nacional, y Evelyn Matthei, que me dice, ‘Mario, usted es el candidato de Chile Vamos, nos hemos puesto de acuerdo en los partidos, estamos todos de acuerdo con eso, y dele para adelante, y juégatela, a trabajar’”.

“Me lo plantea Evelyn Matthei, que me da la idea que es el liderazgo más importante de la UDI. Entonces, con eso, recién yo digo públicamente, soy el candidato”, agregó.