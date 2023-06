Tras salida de la subsecretaria Rojas por caso Democracia Viva: Montes dice que “esto no ha terminado, está empezando”

Esta mañana, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes se refirió a la salida de la subsecretaria Tatiana Rojas (RD), luego de que el Presidente Gabriel Boric solicitara su renuncia en la jornada de ayer.

El Mandatario pidió su salida en medio de la polémica por el millonario convenio entre el Minvu y Democracia Viva ligada a Revolución Democrática, ya que justamente, la ex subsecretaria Rojas confirmó el día anterior, que estaba al tanto de la situación entre la fundación y el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Andrade.

Consultado por ello, el ministro Montes dijo que no le corresponde opinar sobre una decisión del Presidente. Mientras que sobre su respaldo a la subsecretaria, recalcó que “le he dado todo el respaldo porque la subsecretaria, buscó clarificar los hechos, reunir esa información. En ese proceso estaba, a partir de lo cual se evaluó desde un punto de vista que no es administrativo, ni de desempeño, sino por responsabilidades políticas en una situación que se había generado”, indicó.

Asimismo, el titular de Vivienda aseveró en que “el Ministerio, todo el mundo la estima mucho. La queremos mucho, es doloroso lo que ocurre. Sin embargo, así es la vida pública. Si bien, ella estaba siguiendo los hechos probablemente hubo cosas que debió haber hecho antes que otras y a partir de lo cual se generó una situación política, se estimó que había responsabilidades en eso, y a partir de eso se le pidió la renuncia”.

Por último, Montes señaló sobre el caso que “esto no ha terminado, esto está empezando” y añadió que “aquí va a haber investigaciones, se va a saber mucho más. Está la fiscalía en esto, hay un fiscal nombrado para el caso. Tenemos un proceso administrativo que vamos a trabajar en profundidad. Es una etapa nomás de un proceso”.