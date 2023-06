Una diputada, su pareja, un seremi y un fiscal: Quién es quién en el “caso Democracia Viva” que remece a RD

Ministro de Vivienda y Urbanismo, militante PS. Es el responsable de la cartera de la cual depende el servicio que está en el foco de los cuestionamientos por mantener millonarios contratos con la Fundación Democracia Viva. Si bien hasta ahora las críticas no se han dirigido en su contra, querellantes en la causa y parlamentarios no descartan que se pueda perseguir su responsabilidad política, al ser el jefe de la repartición cuestionada. Al abordar el caso, en todo caso, Montes ha tomado una postura firme y tajante, asegurando que lo que corresponde es que la mencionada fundación restituya los fondos que no se hayan invertido. “Venimos a aplicar todas las herramientas para encontrar las responsabilidades que existan y buscaremos formar para evitar que se vuelva a repetir un caso así. Reitero: nuestro mensaje es claro, esto no puede volver a ocurrir y nos parece inaceptable”, sostuvo tajante el secretario de Estado.