“Debió hacer la supervisión administrativa del caso”: Vodanovic dice que renuncia de Rojas era “necesaria "

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic abordó esta mañana la salida de la ex subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas. Esto tras las declaraciones de la militante de Revolución Democrática (RD), en las que confirmó que pese a tener conocimiento de las presuntas irregularidades en la asignación de recursos a la fundación Democracia Viva, “no alcanzó” a advertirle al ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS).

“Situaciones como las que se detectan en este caso son graves, porque lo que no debiera ocurrir nunca es que caiga la sospecha sobre los funcionarios públicos, y la función pública (...) cuando cae este manto de duda sobre si los recursos públicos están bien invertidos o no, es un tremendo problema”, indicó en conversación con Chilevisión.

Bajo esa línea, Vodanovic aseguró que había conversado con el ministro Montes sobre el sistema de asignaciones directas de recursos. “Hablé con el ministro Montes, quien me aseguró que esta haciendo una revisión de este sistema y que mientras no se termine eso, no se van a seguir asignando recursos”, aseveró.

Asimismo afirmó que “la salida de la subsecretaria era necesaria porque es ella la jefa de servicios. Es ella quien debió hacer la supervisión administrativa de esto”.

Adicionalmente, recalcó la necesidad de transparentar la asiganción de recursos a fundaciones. “Es indispensable que se transparente todo el sistema. Lo debe conocer el Minsiterio Público, los tribunales, pero también la ciudadanía. Todos tenemos derecho a saber cuanto dinero se ha entregado, a qué fundaciones y quiénes componen esas fundaciones”, aseveró.

Ministro Elizalde: “Si se acredita el delito tiene que ser sancionado”

Esta tarde, el jefe de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, también se refirió al caso de Democracia Viva, indicando que “un hecho de esta naturaleza tiene que ser investigado y si se acredita el delito tiene que ser sancionado”.

Además, aseguró que ministro de Vivienda, Carlos Montes, se encuentra realizando las diligencias administrativas de la materia. “El ministro está haciendo una recopilación de todos los antecedentes y ha señalado que el próximo martes lo va a poner a disposición de las instituciones correspondientes”, declaró en conversación con TVN.

Al ser consultado sobre la incidencia política del caso de la fundación ligada a Revolución Democrática en la aprobación de una nueva reforma tributaria manifestó que “me parece que es absurdo vincular una cosa con la otra (reforma tributaria y Democracia Viva) porque si el día de mañana hay un escandalo de un profesor, de cualquier naturaleza ¿significa que vamos a cerrar los colegios?”.

Por último, al ser consultado sobre la solicitud de la renuncia de la subsecretaria, Tatiana Rojas, dijo que “los cargos de exclusiva confianza tiene esa naturaleza, por tanto, el Presidente puede pedir el cargo cuando estime conveniente”.