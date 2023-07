Tres alcaldes de oposición, liderados por Evelyn Matthei, encabezan lista de los políticos mejor evaluados en la encuesta CEP

El Centro de Estudios Públicos dio a conocer este jueves los resultados de su octogésima novena encuesta, un estudio de opinión considerado el principal “oráculo” de la política chilena.

La recolección de datos se concretó entre el 31 de mayo y el 12 de julio de este año.

En la encuesta que se publicó en enero de este año, con datos de noviembre-diciembre de 2022, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se posicionó como el personaje político mejor evaluado, seguida por el jefe comunal de Puente Alto, Germán Codina y el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

El podio en esta oportunidad sigue con Matthei en el primer lugar. En la evaluación de personajes políticos entre quienes conocen a la persona, la alcaldesa obtuvo un alza de 9 puntos, llegando a 55% de evaluación positiva o muy positiva. La evaluación negativa o muy negativa para la exministra es de 22%.

Le sigue el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, con 48% de evaluación positiva y 22% de evaluación negativa.

En tercer lugar figura ahora Germán Codina con 41% de evaluación positiva y 25% de evaluación negativa.

Al entrevistado se le lee una lista cerrada de personajes que debe evaluar. La evaluación positiva y negativa se mide entre quienes tienen opinión y se elimina la categoría de no sabe, no contesta y no conoce a la persona.

Además del aumento de nueve puntos en la evaluación positiva de Matthei, se destaca un alza estadísticamente significativa en la evaluación favorable para el expresidente Sebastián Piñera, que subió 10 puntos y se ubica en 38% y del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, de 9 puntos, que lo ubica también en 38%.

Metodología

La encuesta se aplicó en entrevistas cara a cara, basadas en un cuestionario estructurado. 1.467 personas fueron entrevistadas en sus hogares, en 126 comunas del país. El método de muestreo fue estratificado (por región y zona urbana/rural), aleatorio y probabilístico en cada una de sus tres etapas (manzana-hogar-entrevistado). No se utilizaron reemplazos. El nivel de respuesta fue de 62,8 % lo que corresponde a las 1.467 entrevistas completas sobre la muestra original de 2.336 personas.

El error muestral se estima en ± 2,8% considerando varianza máxima, un nivel de confianza 95 % y un efecto del diseño estimado de 1,2.

El cuestionario se aplicó a población de 18 años y más (urbana y rural) residente a lo largo de todo el país (a excepción de Isla de Pascua, Juan Fernández y la Antártica).