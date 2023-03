Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión Experta por nuevo proceso: “Sé que hay frustración con los procesos anteriores, pero no nos podemos quedar sentados”

Durante la mañana de este domingo la presidenta de la Comisión Experta del nuevo proceso constitucional, Verónica Undurraga, se refirió al proceso señalando que “yo sé que hay frustración con los procesos anteriores, pero no nos podemos quedar sentados”, a la vez que llamó a las personas a informarse y participar del mismo.

En conversación con Mesa Central de T13, la abogada de la Universidad de Chile, señaló que es importante que “vayamos creando una ciudadanía que se sienta constructora de de este proceso constituyente”, a la vez que mencionó que es relevante que los ciudadanos “tomen conciencia de la importancia que tiene elegir a buenas y buenos representantes, entonces no quedarse con los eslogans, no quedarse con los regalitos, no quedarse con las frases, las cuñas media faranduleras. Este es un proceso serio. O sea, aquí no estamos para, para cuñas, para farándula”.

“Yo sé que hay frustración con los procesos anteriores, pero no nos podemos quedar sentados, porque la gente también manifiesta que quiere una nueva constitución, pero las necesitamos a todas y a todos en el fondo. Entonces, el primer paso es estudien, analicen la trayectoria de las personas que se están presentando, vean si son creíbles, vayan más allá de los eslóganes y de las cuñas, y elijan a las mejores representantes y los mejores representantes”.

Cabe recordar que Verónica Undurraga entró a la instancia a través de un cupo del PPD, en el caso de la vicepresidencia esta recayó en el también jurista Sebastián Soto, quien entró a través del cupo de Evópoli.

Es así como la abogada también se refirió a la diversidad en la comisión señalando que “las expertas y expertos representamos una pluralidad de sensibilidades políticas, pero básicamente la mayoría somos independientes y representamos esa pluralidad en proporción a la fuerza que hay en el Congreso, que la propia gente determinó al elegir a sus representantes en el Congreso”.

En cuanto a lo que se viene, señaló que “el día lunes a la medianoche vence el plazo para presentar posibles enmiendas, todavía no sabemos si se van a presentar o no, a la estructura, a este índice, propuestas para mejorar este índice. Y eso se va a votar en un pleno el día miércoles”.