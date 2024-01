Derecha reabre debate de reformas políticas a un mes del fracaso de la última propuesta constitucional

Un grupo de diputados de la UDI -liderados por Juan Antonio Coloma y Felipe Donoso-, junto al Evópoli Francisco Undurraga, ingresó este martes a la Cámara Baja un proyecto de reforma constitucional que recoge modificaciones al sistema político que habían sido propuestas por la Comisión Experta.

Ese órgano fue uno de los tres establecidos para el proceso constitucional -que terminó con el rechazo de la propuesta de nueva Constitución redactada por el Consejo Constitucional en el plebiscito de diciembre-, y estuvo compuesto por 24 representantes: 12 nominados por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados. Es decir, fue acordado por los partidos políticos.

La ofensiva legislativa, que reabre así el debate sobre propiciar reformas políticas, se produce precisamente a un mes del fracaso de la última propuesta constitucional -la anterior fue la de la Convención Constitucional- y pese a que la mesa de la UDI había sido enfática en rechazar cambios luego de que se cerrara ese proceso, incluso por la vía legislativa.

“Hoy día ingresamos con (Jorge) Alessandri, el diputado Coloma y el diputado Donoso, que me invitaron a participar a mí, el texto de la reforma política de los expertos. Lo ingresamos como proyecto”, dijo Undurraga en T13 radio, agregando que luego de que se dé cuenta en sala va a ir a la Comisión de Constitución.

“Lo ponemos no solamente como provocación, sino que como interés efectivamente de agarrar algo que, entendiendo que no va a haber un tercer proceso constituyente, que no vamos a perder el tiempo en eso, pero sí es claro, es un diagnóstico transversal, firmado desde el Partido Comunista hasta Republicanos en el comité de expertos, que efectivamente hay que modificar y cambiar profundamente el sistema político chileno, argumentó el expresidente de Evópoli.

Comisión Experta. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

Reformas: cesación en el cargo y umbral del 5%

El proyecto recoge la propuesta relativa al establecimiento de un umbral electoral del 5% aplicable a la distribución de escaños en la Cámara Baja salvo que el partido tenga escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios en el Congreso Nacional. Es decir, que solo las colectividades políticas que alcancen a lo menos el cinco por ciento de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de diputados tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en esa corporación.

Se incorpora también como causal de cesación en el cargo de los parlamentarios la renuncia al partido que hubiera declarado su candidatura.

Según los firmantes, con la iniciativa se busca “atenuar la fragmentación parlamentaria y el multipartidismo -asociados a sistemas de representación proporcional- en beneficio de la gobernabilidad, la estabilidad y el equilibrio de las fuerzas políticas”.

El texto también tiene la rúbrica de los diputados UDI Gustavo Benavente, Juan Fuenzalida, Marco Antonio Sulantay, Renzo Trisotti Flor Weisse y Cristhian Moreira.