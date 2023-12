Vodanovic reafirma respaldo del Partido Socialista a Montes “hasta las últimas consecuencias”

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, la mañana de este miércoles reafirmó el respaldo de la colectividad al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), contra quien la oposición presentó una acusación constitucional por el denominado caso líos de platas políticas.

El libelo presentado por la UDI, RN, PSC, PDG, republicanos e independientes apunta a la eventual responsabilidad del secretario de Estado en los traspasos de recursos desde el Minvu a fundaciones que están siendo investigados por la justicia.

La serie de irregularidades en convenios entre reparticiones estatales y entidades privadas sin fines de lucro que se conocieron luego de que el 16 de junio pasado estallara el caso Democracia Viva, en el que la fundación liderada por Daniel Andrade, entonces militante de Revolución Democrática y pareja de la diputada Catalina Pérez (con militancia suspendida en RD), se adjudicó tres convenios por $426 millones con la la Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, quien también formaba parte de las filas del partido fundado por el exministro Giorgio Jackson.

Sobre la permanencia de Montes en el gabinete, la timonel socialista planteó que “el Presidente (Gabriel Boric) es el que evalúa”. “A mí no me gusta esto del empate, de que salgan uno de un lado, otro del otro, porque así todos quedamos contentos. Yo creo que no es la idea”, sostuvo en diálogo con Radio USACH.

Esto, luego que el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, dijo a La Tercera que “aquellas autoridades de confianza del Presidente que no estén a la altura del llamado que les hizo (…), digan que están fallando, que se necesita nueva fuerza”.

Aunque Cubillos aseguró que no se refiere específicamente ni al ministro Montes ni al jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi (Revolución Democrática), sus declaraciones se dan precisamente en un momento en que ambos son cuestionados, tanto por la oposición como por algunas voces oficialistas, por su vinculación a los líos de platas.

Bajo ese contexto, Vodanovic aseguró: “Como partido, yo como presidenta hemos tomado esta decisión en conjunto con el ministro y que es respaldada por el Presidente (Gabriel Boric) de seguir hasta las últimas consecuencias”.

En tanto, sobre la permanencia de Miguel Crispi como jefe de asesores en el segundo piso de La Moneda, la presidenta del PS señaló que “es él que tiene que tomar las determinaciones, no soy yo, menos públicamente, que vaya a estar dando recetas”.