Ximena Rincón asegura que cuarto retiro “puede tener la mayoría para aprobarse en general”, pero no “para ser aprobado en particular”

El proyecto que busca permitir el retiro de los fondos de pensiones por cuarta vez fue aprobado en general el pasado 26 de octubre, por la Comisión de Constitución del Senado. Sin embargo, este fue discutido en particular -a diferencia de los tres retiros anteriores-, por lo que ahora se tendrá que votar en general en la Sala para que después vuelva a su revisión en particular en la comisión.

Así, el pasado viernes, en una reunión de comités, se definió que el próximo martes se fijará en el Senado cuándo se votará el cuarto retiro, ya que el proyecto no está en tabla para la semana que viene.

Al respecto, la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), expresó este domingo que “no todos quieren que se vea (el proyecto del cuarto retiro), por lo tanto tenemos que construir el acuerdo para poder verlo”. Sin embargo, ese acuerdo obliga un consenso entre el “oficialismo y oposición, y es lo que tenemos que construir, espero, el martes”.

En conversación con Mesa Central en T13, la senadora sostuvo que, además, el proyecto presenta una complicación, ya que si bien “por un lado puede tener la mayoría para aprobarse en general, no tiene la mayoría para ser aprobado en particular en todas sus partes, por lo tanto hay que construir ahí un acuerdo que no es solo desde el comité, sino que de legisladores para efectos de poder contar con los votos que permitan aprobarlo”.

“En la oposición hay un ánimo de aprobarlo en general, pero con modificaciones. Tal como está no es un buen proyecto. (...) que la gente tenga que usar sus ahorros para enfrentar lo que ha sido la pandemia no puede ser una buena política pública”, añadió.

Eso sí, admitió que “hay una gran presión, por cierto, por parte de la ciudadanía para contar con este proyecto y cubrir sus necesidades”, pero enfatizó en que “tal como está no estamos en condiciones de aprobarlo en el detalle”.

Discusión sobre proyecto de indulto

El proyecto de indulto para los presos en el marco del estallido social tampoco está en tabla para la próxima semana. De hecho, este martes también se buscará definir en el Senado su fecha para la votación.

“Lo que se había hecho en los comités es mandatar a la Comisión de Constitución para que lo viera en general y particular, y para poder verlo en particular tenía que abrir un plazo de indicaciones que se le comunicaron a los demás colegas para que pudieran hacer sus indicaciones, pero eso no ocurrió. Ahí se despachó a la Sala sin discutirse, prácticamente mandando una señal de que primero necesitaban saber si había acuerdo para votarlo en general y luego hacer las indicaciones”, explicó Rincón esta jornada.

En esa línea, la parlamentaria adelantó que “vamos a tener que resolver ese punto el martes con el informe de la Comisión de Constitución, y yo probablemente voy a pedir que concurra el presidente de la comisión (Pedro Araya) par que nos explique un poco en qué esté eso”.

Respecto a la votación, al igual que el cuarto retiro, Rincón aseguró que el proyecto de indulto “tal como está presentado no tiene, y lo digo responsablemente, el apoyo para ser aprobado. El mío tampoco, porque yo no puedo dejar sin sanción a una persona de la que tengo conocimiento que cometió un delito”.