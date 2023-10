Reseña | Caixun Roku UHD 50”: una económica e hiperconectada smart TV

No es exagerado decir que la televisión vive una revolución de grandes dimensiones. El detonador es internet, cuyo impacto ha cambiado radicalmente nuestra forma de consumir contenidos. Todo se ha remecido: las industrias del cine y la televisión compiten sin cuartel por la atención de audiencias sedientas de estímulos y de “contenido” personalizado, que llega directo a sus habitaciones a través de plataformas como Netflix, Apple TV+ o HBO Max, entre tantas otras

También se ajustaron los fabricantes de televisores, que ya venían transformándose en términos de diseño y tecnología: de los viejos y pesados aparatos que aún predominaban hace una década, hasta los livianos y rectangulares de hoy, mucho más prácticos y cómodos, de pantalla plana y alargada e imagen y sonido cada vez más refinados. A eso, en los últimos años, se le agregó la posibilidad de mantenerse conectados al omnipresente internet.

En esta vorágine, las compañías fabricantes proliferan con diversas ofertas y atributos. Quizá sabiendo que, dentro de este mundo falto de certezas, lo que parece una verdad irrefutable es que el presente y futuro se verá por las pantallas.

En ese contexto, vale la pena evaluar la nueva apuesta de Caixun, una empresa china con más de 20 años de historia pero reciente aterrizaje en Chile, que pasó de fabricar pantallas y componentes televisivos a distribuirlos bajo su propio nombre. Para eso se aliaron con Roku TV, una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos, y con ella desarollaron sus más recientes modelos de smart TV, de 32 y 50 pulgadas.

En ambos, Roku está integrado en el sistema operativo, de manera que se puede acceder a sus beneficios desde el mismo televisor: entre otras cosas, a más de mil servicios de streaming y aplicaciones —por supuesto Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount, YouTube, Spotify y Apple TV, por mencionar solo las más populares. Y la oferta la hace a un precio sumamente económico. ¿Qué tal es esta smart TV en la práctica? Aquí lo revisamos.

Especificaciones técnicas

Modelo: LE-50VA1

Pantalla: UHD LED 50 pulgadas

Peso: 9,1 Kg.

Resolución: 3840 x 2160

Tiempo de respuesta: 6.5 ms

Contraste: 5000:1

Tasa de refresco: 60 hz

CPU: ARM CA55 Quad core

Conectividad: Wi-fi, HDMI (4 puertos), USB (2 puertos), Ethernet, AV In, audio óptico, audífonos

Sonido: Dolby Audio

Compatibilidad con: Apple AirPlay, Apple Home, Alexa y Google Home

Primeras impresiones

Nos encontramos con un televisor de grandes dimensiones, nada meno que 50 pulgadas. En mi opinión, es el tamaño ideal para una smart TV, sobre todo si lo que se busca es disfrutar de películas, series y deportes. El campo visual que ofrece resulta amable —cubre lo suficiente sin adueñarse de todo el espacio—, permite que los elementos en pantalla no se vean atochados ni se pierdan, y los subtítulos se pueden leer sin que invadan demasiado el contenido ni haya que forzar la vista.

El diseño es tradicional, aunque de un aire bastante sobrio. Casi no tiene marco en los costados ni en la parte superior de la pantalla, solo una fina placa conforma su gabinete. La base es algo más pronunciada, y sobre un borde de centímetro y medio se puede leer la inscripción central de Caixun y, al costado frontal derecho, la de Roku TV.

En general, el diseño responde a la idea de una pantalla plana. La parte lateral, donde se encuentran las entradas para las diversas conexiones, es poco voluminosa, y allí hay cuatro entradas HDMI, dos USB, una óptica, una RCA, una para antena, Ethernet y otra para audífonos.

Algo más grande es el aparato en los costados inferiores de la parte trasera: allí se ubican los altavoces con hasta 10 Watts de potencia.

Este modelo, como suele ocurrir con la gran mayoría, ofrece la opción de colgarlo a la pared, para lo que cuenta con los cuatro agujeros atornillables para su anclaje. El soporte, eso sí, deberás comprarlo por tu cuenta. Sino, tiene la posibilidad de instalarlo de pie sobre alguna superficie, para lo que deberás ubicarlo sobre de dos estilizadas patas.

La pantalla es delgada pero sus costados son algo más voluminosos.

Tomé la última opción y en este punto me llamó la atención un detalle: el televisor, en su cara inferior, cuenta con cuatro “estaciones” sobre las cuales montar la base: dos a cada costado y un par más centralizada. Lo curioso es que estos agujeros son del mismo material plástico de la cubierta del televisor y no están recubiertos, por lo que, por un lado, implica un desgaste mayor del material, y por otro, da la sensación de que se está atravesando al propio televisor y que en cualquier momento te toparás con la pantalla.

Por suerte no fue así. La base quedó firme y el televisor también.

Además del televisor y su base desmontable, en la caja encontrarás el control remoto. También de diseño y tamaño tradicional, alargado y de unos 20 centímetros, su botonera incluye accesos directos a algunas aplicaciones, como la de Netflix, Apple TV, Prime Video y Vix. Sería ideal, en algún futuro no muy lejano, que las compañías permitieran personalizar este tipo de botones, para así acceder directamente a los servicios que más utilice cada usuario u hogar.

Fuera de eso, el control es súper funcional y será muy necesario en la experiencia que ofrecen Caixun y Roku TV en este modelo, que se basa en el uso de múltiples aplicaciones.

Muchos accesos, alta demanda de tiempo

Contextualicemos: Roku TV ofrece múltiples beneficios, como la posibilidad de ver más de 100 mil películas y episodios de series y acceso a más de 5 mil canales desde las aplicaciones que están incorporadas por defecto o que puedes descargar por tu cuenta. Algunos servicios son gratuitos, otros son pagados y, algunos tienen un mix de estos contenidos.

Además ofrece algunas funcionalidades interesantes para distintos públicos con mayor vinculación con la tecnología. Una de ellas es la modalidad de juego, pensada en gamers, en la que reduce la latencia de la imagen, minimiza el retraso del controlador a la pantalla, mejora la capacidad de respuesta y aumenta la velocidad de la televisión durante el juego. Para ello deshabilita ciertas técnicas de procesamiento de imágenes y apaga la función de suavizado, por lo que se sacrifica cierta nitidez.

Otra es la función de miracast, la que permite proyectar contenido desde tu smartphone, tablet u ordenador en la smart TV. Algo que podrás hacer sin problemas si tu sistema operativo es iOS, Android o Windows, pues Roku es compatible con todas estas. Puntazo a favor.

Esta TV de Caixun se puede manejar por el control remoto pero también por la app de Roku.

También es compatible con los asistentes de voz de Apple, Google y Amazon, por lo que quienes están diseñando un hogar inteligente, pueden tener una buena alternativa en esta smart TV.

Ahora, para acceder a todos estos “beneficios” es necesario, cómo no, estar suscrito a Roku TV. Si no lo estás, tendrás que tomarte tu tiempo y hacerlo directamente en el televisor. Su configuración me tomó algo así como 15 o 20 minutos, un proceso no tan expedito, sobre todo si te interesa conectar y sincronizar el televisor a tus dispositivos en el hogar, como smartphones y tablets. La ventaja de este “esfuerzo” es que luego podrás controlar el televisor con estos, por medio de la aplicación de Roku.

La desventaja es el tiempo que todo esto toma. Y que todavía se puede prolongar aún más cuando haya que acceder a las cuentas de cada plataforma de streaming a la que se está suscrito: algunas vienen preinstaladas, otras hay que descargarlas, en todas es necesario ingresar y agregar datos y contraseñas, todo con la botonera del control remoto. Un proceso inevitable que conviene tomárselo con calma.

Imagen y sonido personalizado de calidad

Pero no hay que entrar en desesperación. Mientras se realiza la configuración, uno puede apoyarse en el añoso aunque aún efectivo encanto de la televisión por cable. De esa manera, se puede pasar directamente a disfrutar de otros beneficios que ofrece este modelo Caixun-Roku TV.

Uno de ellos es su imagen en ultra HD (UHD) o 4K (3840×2160 píxeles). En lo personal, la diferencia entre mi viejo LED del 2015 y este modelo es súper evidente. Imagen muy definida y personalizable, pues cuenta con cuatro modos ajustables: Estándar, Vívido, Deportes y Película, que ofrecen configuraciones de brillo y contraste predeterminadas, para diversos contextos y necesidades. Incluso, en pantalla se ofrece una breve descripción de cada una de estas para una guía de uso. A ellas se suma un modo de “batería baja”, optimizada para el ahorro de energía.

Si estos modos de imagen no satisfacen del todo, en el menú se ofrece la opción de ajustar personalizadamente el contraste, brillo, tono y temperatura de la imagen.

Estas son las apps que vienen preinstaladas en este modelo de Caixun y Roku TV.

Algo similar ocurre con el sonido del televisor, que de por sí posee una muy buena potencia (10W), suficiente para compartir con el vecino la música que pones en YouTube. En el menú puedes configurar el audio bajo seis modalidades predeterminadas: Estándar, Voz, Cine, Música, Graves intensos y Tonos Altos, cuyas diferencias y utilidades se hacen notorias tan sólo pasando de una a otra. Acá también hay opciones de mayor personalización, algunas bien interesantes que permiten resaltar las voces para darles mayor inteligibilidad, algo útil cuando se ve noticias o programas de conversación.

Este modelo es compatible con Dolby Audio, un formato que ofrece sonido nítido y dinámico, pensado para proveer una experiencia inmersiva, principalmente al ver películas, series o jugar videojuegos.

Dos puntos al respecto: esta es una tecnología que cumple con su objetivo, pero para ello es necesario contar con otros dispositivos que complementen a los dos altavoces del televisor. Por ejemplo, una barra de sonido. Aunque para alcanzar su verdadero potencial, lo ideal es contar con un equipo de cinco canales de salida, que se dispongan en distintos rincones de la habitación.

El segundo punto refiere a la vigencia del Dolby Audio. Si bien es capaz de proveer audio nítido, dinámico e inmersivo, su potencial es bastante menor al que han logrado nuevas tecnologías, en especial el Dolby Atmos, capaz de reproducir hasta 128 sonidos en simultáneo y distinguibles, por medio de hasta siete canales de salida. Según los expertos, la tecnología más poderosa y más cercana a una experiencia de la vida real.

No hay mucho que ver por este lado.

Veredicto Práctico

Caixun y Roku TV ofrecen aquí un modelo de imagen y sonido en alta definición, con un campo amplio de posibilidades que, seguramente, las nuevas audiencias, nativas de la hiperconectividad, sabrán disfrutar y sacar provecho.

Claramente la apuesta va hacia un futuro en el que predomine el uso de plataformas de streaming y aplicaciones más afines a los intereses personales o familiares que al pago de servicios de TV cable. En este modelo, una vez que te has registrado en el servicio y hayas conectado la smart TV al smartphone, podrás controlar, comandar y escribir utilizando tu teléfono, algo más amable a la hora de digitar datos que el control remoto.

Un buen detalle para quienes viven hiperconectados. Probablemente una barrera a quienes prefieren un control independiente de cada uno de sus dispositivos. Como sea, la relación precio y calidad de esta smart TV es digna de la atracción de todo público. Y ojo, que la actual promoción incluye tres meses de Apple TV gratuito.

Nota: ⭐⭐⭐⭐★

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 26 de octubre de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.