¿Sabes cuánta agua toma tu gato?Fíjate en estas sencillas señales para mantenerlo saludable

Los que conviven con estas mascotas estarán de acuerdo que no es habitual verlos beber. De hecho, prácticamente no toman, ya que prefieren el agua que corre, de una llave o fuente, por ejemplo.

¿Cómo sé si mi gato toma suficiente agua?

La Dra. Snitcofsky recomienda “estar atentos a las señales sutiles, como la falta de acicalado (limpieza del pelaje, a través del autolamido) o de juego; o si vemos que el gato ingresa varias veces a la bandeja sanitaria, pero no orina ni defeca, o si lo hace fuera de la bandeja, pueden ser signos de un problema en las vías urinarias bajas (vejiga y uretra ) ”.

Si su platito de agua esta intacto, puede ser que busque otras alternativas. Si te acompaña cuando lavas los platos, puede indicar que quiere tomar agua directo de la llave.

Quizás, podríamos pasar por esta u otras señales, entonces: ¿debo estar preocupado?

“Siempre se recomienda realizar una primera prueba y luego observar cómo responde. El secreto está en ver qué es lo que este gato prefiere, los felinos no buscan agua en relación a la ingesta de comida, a diferencia de los humanos, que estamos acostumbrados a comer y beber casi intercaladamente” agrega la profesional.

Por otro lado, si vemos que el pelo de tu gato esta deslucido, la piel poco elástica, los ojos hundidos o con poco brillo y pérdida de peso, aquí hablamos de una posible deshidratación.

Consejos para incentivar el consumo de agua en gatos

La especialista cuenta qué podríamos hacer para incentivar el consumo de agua en gatos:

1. No dejes su plato de agua en cualquier parte

No poner el recipiente de agua al lado del de comida, el agua se ensuciará con restos de su comida y no la va a tomar. Lo ideal es que estos platos tengan no menos de 1 metro de distancia.

2. La comida y su arenero en distintos lados

Nunca poner los platos cerca de la bandeja sanitaria, esto suena muy obvio, sin embargo, si se vive en un departamento, por ejemplo, donde los espacios son más reducidos, generalmente se deja todo junto en el lavadero o en la terraza.

3. No cualquier recipiente sirve

El tipo de recipiente es importante. Los de plástico son los más comunes, en supermercados y tiendas, pero la preferencia de ellos está lejos de esa opción. En general, hay una tendencia a preferir los de greda, cerámica o porcelana en primer lugar; luego los de vidrio, los recipientes de metal y, por último, los de plástico; estos últimos pueden ser rechazados porque absorben y mantienen sabores y olores que pueden resultarles desagradables.

“Una técnica muy útil puede ser colocar distintos recipientes con agua en distintas áreas de la casa y observar de dónde eligen tomar”, argumenta nuestra profesional.

4. Balancea su alimentación con mix-feeding

Para el gato, a diferencia de los perros, es importante el mix-feeding, es decir, mezclar alimento seco con húmedo en forma regular. Así se pueden prevenir problemas urinarios, entre otros inconvenientes.

