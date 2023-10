“A todos los arrepentidos, los voy a perdonar”: los dichos de Raimundo Valenzuela que cita la demanda laboral del exjefe de negocios de Primus

La trama de Primus, el segundo factoring no bancario más relevante de la plaza envuelto en un fraude por “cheques falsos”, no acaba. Esta vez, su exjefe de negocios, Jaime Camposano Quinteros, presentó una denuncia de tutela laboral en contra de la compañía controlada por el empresario financiero y vitivinícola, Raimundo Valenzuela.

En la acción judicial el ejecutivo realizó un pormenorizado relato sobre cómo la compañía detectó el “esquema defraudatorio”, pero también lanzó fuertes críticas a la administración.

Según el escrito, durante abril de 2023 los trabajadores del factoring comenzaron a enfrentar mucha presión y a ser obligados a realizar todo lo que se les exigía para no perder su fuente laboral. “Existía una verdadera caza de brujas”, denunció el ejecutivo en su presentación ante el 1° Juzgado de Letras de Santiago.

“Todos sus compañeros incluido mi representado sentían mucha presión producto del momento que vivía la compañía, esto es a principios de abril 2023, todos estaban en la mira, juzgados sin existir pruebas o indicios de nada. En varias oportunidades Raimundo Valenzuela, presidente y socio mayoritario de Primus, pasaba por los puestos de trabajo de cada uno gritando a viva voz que ‘a todos los arrepentidos los voy a perdonar en mi reino, y a los demás me los voy a cagar’”, consignó la demanda patrocinada por la abogada Carolina Lima.

El 8 de marzo de 2018, Jaime Camposano comenzó a trabajar como jefe de negocios en Primus Capital y su empleador puso término al contrato laboral el 18 de agosto de 2023, invocando “necesidades de la empresa”, a fin de reducir sus costos y poder enfrentar el complejo escenario de la compañía.

Desde finales de marzo de este año, Primus Capital enfrenta un quiebre entre sus accionistas a raíz de la detección de un millonario fraude que conllevó a la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público. La administración del factoring, que encabeza Eduardo Guerrero como vicepresidente, lanzó una fuerte arremetida legal en contra de los exgerentes general y comercial de Primus Capital, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, respectivamente. A ambos los sindica como artífices de un esquema defraudatorio, cuyos perjuicios ascienden a $50.000 millones.

Lo anterior provocó, según detalló en su demanda Camposano, pérdidas y perjuicios financieros y reputacionales de gran envergadura. Lo anterior ha determinado, entre otros efectos, un deterioro importante de la cartera comprometida, una disminución en el flujo de operaciones y volumen de trabajo, además de un aumento de gastos no previstos para hacer frente a esta situación.

“Luego, cuando estalló el supuesto fraude, ya que existe aún una investigación, realizado entre los socios, todo cambió y comenzó un verdadero calvario al interior de la compañía, se me obligó a realizar distintos actos, incluido realizar una declaración junto con Constanza Velásquez y Carlos Rubio, las que se suponían serían “voluntarias”, pero fueron obligatorias, en las que debía contestar distintas preguntas que no tenían relación directa con el trabajo directo de mi representado, sino más bien, buscaban recopilar antecedentes para buscar posibles culpables o encubridores de los supuestos fraudes”, añadió.

En su demanda, el exejecutivo contó que fue obligado a firmar una declaración notarial, pero luego de negarse fue despedido. Después la administración le habría seguido insistiendo por teléfono y por medio de correos, los cuales eran copiados a Patricio Cárdenas, socio de Primus y gerente de asuntos legales.

“La respuesta de mi representado siempre fue que no firmaría nada, ya que todo este proceso no se estaba dando dentro de un proceso justo y reglamentado, tampoco se le informó si existía o no una investigación interna respecto al fraude, en donde a todas luces había cero imparcialidad y transparencia, más bien actos matonescos”, sostuvo.

Descargos de Primus

Sin embargo, frente a tales dichos desde Primus se indicó que “lo señalado en la demanda presentada por el exejecutivo es totalmente falso y será completamente desvirtuado en el juicio laboral”.

“Como ya es de conocimiento público, la desvinculación de Camposano como de otros colaboradores, se materializó por la causal de necesidades de la empresa, la cual se fundó en el proceso de restructuración y racionalización que se debió llevar a cabo a raíz del impacto experimentado como consecuencia de un fraude de grandes magnitudes descubierto al interior de la compañía, orquestado por el exgerente general Francisco Coeymans Ossandón y el exdirector comercial Ignacio Amenábar Figueroa, hoy imputados ante la justicia por una serie de delitos de la máxima gravedad como es el lavado de activos, la estafa reiterada, la falsificación de instrumentos privados mercantiles, administración desleal y asociación ilícita entre otros, que incluso los tienen con medidas precautorias en su contra. Dicho fraude afecta a parte relevante de la cartera de colocaciones de la compañía y disminuyó considerablemente el flujo de operaciones, significando para Primus millonarias pérdidas”, añadió.

“Con posterioridad a la desvinculación del exejecutivo hemos podido constatar con información certera sus vinculaciones directas con varios miembros del esquema defraudatorio descubierto, que dan cuenta de millonarios pagos recibidas por el excolaborador, como Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Antonio Guzmán y Marcelo Rivadeneria, entre otros, activa participación en eventos nocturnos, hasta el traspaso irregular de joyas de alto valor y de desconocida procedencia entre otros al exejecutivo Ignacio Amenábar que luego terminaron en poder de Elva Vracko, como consta en sus publicaciones en redes sociales, siendo ella una de las beneficiarias finales de los fondos defraudados a Primus. Por todo lo anterior, elex ejecutivo deberá aclarar en sede penal su nivel de involucramiento en los ilícitos investigados, no descartando la compañía la posibilidad de desarrollar acciones penales adicionales para que el Sr. Camposano afronte las consecuencias de sus falsas y mal intencionadas declaraciones”, concluyó Primus.