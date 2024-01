Andrea Repetto afirma que le cuesta entender que quien aspire a ser gobierno no quiera llegar con el tema de pensiones resuelto

Este miércoles se inició la votación de la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Los representantes de Chile Vamos se restaron de la instancia molestos, y no votaron nada. En medio de este escenario, la economista Andrea Repetto, dijo que se ve difícil avanzar en esta y otras propuestas, pero espera que el gobierno no quede inmovilizado.

“Los desafíos del año desde el punto de vista de la economía son más bien políticos. El gobierno tiene en su agenda varios temas importantes, y algunos con bastante dificultad para ver la luz, entre ellos pensiones y el pacto fiscal. Ayer hubo un impasse en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en que se retiraron representantes de la centroderecha de la sala, porque se negaron a votar. Se ve difícil ese ámbito, pero eso no significa, espero, que tengamos un gobierno inmovilizado”, indicó Repetto en radio Duna.

Y agregó que “tiene que trabajar en tratar de conseguir estos acuerdos, porque sería muy triste pasar otro gobierno más sin reforma de pensiones, y que el próximo gobierno parta con este problema a cuestas, en parte, porque tampoco pudo ser capaz de generar acuerdos”.

Por otro lado, la economista planteó que todos deben ceder en sus posiciones, para lograr que haya una reforma de pensiones, y enfatizó que le cuesta entender que quien aspire a ser gobierno no quiera tener este problema resuelto.

“Hemos pasado en elecciones continuas en los últimos dos años para atrás, dos años para adelante, y eso hace muy difícil la conversación. Nosotros hemos conversado como la institucionalidad genera o no los incentivos apropiados para que lleguen a acuerdos. Me cuesta entender que quien aspire a ser el próximo gobierno, no quiera llegar al gobierno con estos problemas resueltos. Eso significa que todos tienen que ceder. El gobierno cedió mucho. Si ustedes separan lo que proponían en campaña, a lo que están proponiendo hoy es un movimiento importante. La derecha apoyaba ese fondo común, se salió. Está la PGU por cierto cambiaron las condiciones, pero sigue siendo parte del problema que esa solución de solo la PGU no resuelve a los que si cotizaron harto, pero tienen tasas de reemplazo baja. Espero que haya comprensión sobre este apuro que tiene alguna gente, que hay que atenderlos a ellos”, señaló.

Por último, Repetto sostuvo que “estamos hablando de herencia cuando estamos hablando de las pensiones, y las pensiones no están hechas para dejar herencia, están hechas pensando en la posibilidad de que uno viva muchos más años de los que había planificado. El centro del problema son las pensiones del futuro, y para eso la cuenta individual de verdad colabora, pero colabora para los próximos 30 o 40 años. Qué hacemos con esas personas que cotizaron muchos años, que tienen una tasa de reemplazo muy baja, y que la PGU le ayuda pero está lejos de resolverle el problema, ese es el grupo que tenemos que resolver ahora”, planteó.