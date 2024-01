Gobierno acelera votación de la reforma previsional en Comisión de Trabajo de la Cámara y desata fuerte conflicto con la oposición

Este miércoles oficialmente se retomó el trámite de la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados luego de que el gobierno le pusiera urgencia suma a la iniciativa. Pero lo cierto es que los ánimos se fueron tensando y los diputados de Chile Vamos terminaron retirándose de la sesión cuando los parlamentarios se disponían a partir votando el proyecto.

Todo partió así: durante la mañana de este miércoles, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara; y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, asistieron a la sesión que convocaron los diputados de la Comisión de Trabajo para presentar las indicaciones que ingresó el gobierno.

La idea era comenzar a votar las indicaciones durante la tarde. Por eso es que los diputados de Chile Vamos presentes en la instancia comentaron que no estaban de acuerdo con comenzar a votar un proyecto que, según afirmaron, era completamente distinto del que el gobierno había ingresado en noviembre de 2022, por lo que argumentaron que requerían de más tiempo para analizarlo, convocar a expertos, etcétera, debido a que esta era la primera sesión en que se analizaban las indicaciones.

Sin embargo, el gobierno y el presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Santana (PS), señalaron que ya va más de un año de debate de la iniciativa del Ejecutivo, para lo cual se ha convocado a distintas instancias y expertos, por lo que no estimaron que se necesitara un plazo adicional.

Cuando durante la tarde los diputados se iban a disponer a votar, los parlamentarios de Chile Vamos se levantaron de sus sillas, con evidente disgusto, y abandonaron el lugar.

“Nosotros nos vamos a retirar (...) que les vaya bien nomás”, dijo el diputado Frank Sauerbaum (RN) tras levantarse de su asiento. “No estamos disponibles para un show del gobierno de este tipo (...) que legisle el gobierno solo su proyecto, pero no nos prestamos para un show donde no podemos siquiera fundamentar el voto. Esto no es democracia, presidente, y el presidente (Santana) es el principal responsable de este show”, fueron las últimas palabras del diputado Henry Leal (UDI) antes de abandonar la sesión.

Sin más, los diputados de RN y la UDI se retiraron. Pero la sesión continuó según lo planeado. “Estamos respetando el reglamento. Señor secretario, adelante”, dijo Santana, dando la señal para iniciar la votación. Los diputados hicieron una votación económica para así dejar zanjados varios temas agrupados en tres capítulos distintos.

Los tres capítulos que fue aprobados de forma unánime por quienes quedaron presentes en la sesión, establecen el fin de las AFP, la separación de las funciones de inversión y gestión de cuentas, la creación del Administrador Previsional que cumplirá las funciones de soporte, la licitación del 10% de la cartera de afiliados vigentes por año, el cambio de multifondos por fondos generacionales, que se cobre una comisión por saldo, entre otros temas.

A favor votaron los diputados Danisa Astudillo (PS, que estuvo en la sesión en reemplazo de la diputada Daniella Cicardini), Luis Cuello (PC), Andrés Giordano (Ind-FA), Tomás Hirsch (Acción Humanista), Diego Ibáñez (CS), Héctor Ulloa (Ind-PPD), Alberto Undurraga (DC), y Santana. Los diputados que estaban ausentes al momento de votar fueron Sauerbaum, Leal, Cristian Labbé (UDI), Ximena Ossandón (RN), y Eduardo Durán (RN).

La molestia de Chile Vamos

Tras abandonar la sesión, los diputados de Chile Vamos hicieron un punto de prensa. “Nosotros le advertimos al gobierno que le puede suceder algo muy similar a lo que le pasó en la reforma tributaria, que trataron de pasarnos la máquina en Hacienda porque tenían los votos, pero llegaron a la sala y se encontraron con un portazo ante un mal proyecto”, dijo Sauerbaum.

Por su parte, el diputado Durán señaló: “Lo que anticipamos en la mañana, efectivamente se cumplió. Dijimos que este proyecto de reforma previsional se iba a tramitar a matacaballo. Y hoy día, en la Comisión de Trabajo en la cual nosotros participamos, el presidente de la Comisión puso en votación 33 artículos de la reforma previsional sin siquiera la posibilidad de justificar nuestro voto. Eso es una tiranía en cualquier parte. Por último, esperamos explicaciones del Presidente de la Comisión: cómo se pone a disposición del gobierno para tramitar en forma imprudente la reforma previsional que están esperando todos los chilenos”.

Leal coincidió con sus pares de RN, y comentó que en la mañana de este miércoles “se da cuenta de las indicaciones (...) que son más de 90 artículos: una hora después, se nos cita a sesión para exponer el proyecto. Luego, horas más tarde, a las tres de la tarde, nos convoca para votar en particular el proyecto. Llegamos a la sesión y el presidente de la Comisión nos hace votar 33 artículos, sí, 33 artículos, toda la separación de la industria, pero además, no nos deja hablar (...) Creo que el diputado Santana no está a la altura de seguir conduciendo la Comisión de Trabajo. Es una persona que es servil al gobierno de turno y no resguarda lo que es la labor parlamentaria”.

Por su parte, tras terminar la votación, la ministra del Trabajo comentó que “tuvimos una votación que (...) sin duda tiene que continuar y esperamos que se pueda mantener un ánimo que nos permita seguir conversando con la oposición”.

Sobre lo ocurrido con Chile Vamos, Jara dijo que “lo lamentamos, pero lo tomamos con tranquilidad, esperamos por cierto poder seguir conversando, sabemos que estos temas no dejan de tener tensión en la política, pero también sabemos que todos los que estamos en política, incluso los que están en la oposición, tenemos un objetivo común, y es que la calidad de vida de las personas mejore, así que lo tomamos con tranquilidad y vamos a seguir conversando con ellos a fin de poder tender ese puente que, a veces pareciera medio trizado incluso medio roto, pero que por el bien de Chile tiene que fortalecerse”.

Sobre las razones que dieron los diputados de Chile Vamos para retirarse de la sesión, Jara aseguró que “tenemos una apreciación distinta respecto de cuánto se han discutido estos temas, es válido también, son visiones distintas que se producen en la política, pero yo quisiera señalar que antes de votar la idea de legislar aquí se realizaron 21 sesiones, y eso fue hace casi un año, se recibieron 37 expertos, se armaron dos mesas técnicas en la cuales hubo más de 20 representares de parlamentarios en ellas (...) Entonces, se han hecho hartos esfuerzos, pero seguramente tendremos que hacer más para que ese puente se pueda fortalecer”.

La idea es seguir votando el proyecto en la Comisión de Trabajo este viernes. Una vez que el proyecto sea despachado de dicha instancia, debe pasar a la Comisión de Hacienda, y luego a la sala de la Cámara. “Tenemos la férrea convicción de que esta reforma debe ser votada en la Cámara de Diputados y Diputadas en el mes de enero”, puntualizó Santana.

La presentación

Entre otras cosas, durante la mañana de este miércoles, cuando el gobierno presentó las indicaciones, la ministra Jara comentó que “el proyecto original tenía 350 artículos permanentes, 17 títulos, y 73 artículos transitorios. Muchos parlamentarios nos han manifestado durante el transcurso de este año de conversación, que el proyecto tenía que simplificarse (...) Por eso, las materias que estamos abordando ahora, que son más reducidas, más acotadas, y que esperamos puedan tener una buena acogida, contiene 93 artículos permanentes en cuatro títulos, y en 60 transitorios”.

Asimismo, entre otras cosas la ministra del Trabajo profundizó sobre la nueva distribución del 6% de cotización adicional que proponen. De ese total, 2 puntos porcentuales se destinarán a las cuentas de capitalización individual, 3 puntos irán a financiar distintos beneficios del seguro social, y 1 punto porcentual irá a financiar la compensación por diferencias en expectativas de vida para las mujeres y el futuro beneficio de sala cuna.

Jara explicó que en este último punto, la distribución es la siguiente: 0,6% de la remuneración imponible es para sala cuna, y el restante 0,4% es para equiparar las tablas de expectativa de vida entre hombres y mujeres.

Por su parte, Marcel se enfocó principalmente en el informe financiero sustitutivo del proyecto. Al respecto, comentó que el “costo fiscal completo de la reforma, crece desde $421 mil millones, hasta más de 10 veces esa cifra hacia el año 2040 o 2041. Esto es por supuesto lo que hace necesario que haya fuentes adicionales de financiamiento fiscal, porque estas son cifras muy significativas como porcentaje del Producto, estamos hablando de cerca de 1,5% del PIB”.